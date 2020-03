Športový psychológ radí v ťažkých časoch: 7 tipov, ako zvládnuť karanténu!

Sú zavretí doma a ľahko môžu podľahnúť depresii. Stovky slovenských vrcholových a tisíce rekreačných športovcov sa po vypuknutí pandémie nového koronavírusu ocitli v izolácii doma medzi štyrmi stenami.

Ako zvládnuť doteraz nepoznanú situáciu bez väčšej ujmy sme sa porozprávali so športovým psychológom Petrom Kuračkom (41). Bývalý ligový futbalista prezradil 7 tipov, ako ostať mentálne fit!

1. Zostaňte v kontakte

- Využite telefón, sociálne siete, hlasové a videosprávy na spojenie s rodinou, kamarátmi, kolegami. Aj keď sa nemôžete stretávať osobne, častým kontaktom môžete pomôcť sebe aj vašim vzťahom.

2. Hovorte o svojich pocitoch

- Obavy, neistota, úzkosť, hnev, letargia... Karanténa môže priniesť širokú škálu pocitov, je to normálne. Hovorte o nich, napíšte si ich na papier alebo do telefónu a pozrite sa na to, čo ste napísali. Ak ich dáte zo seba von, ľahšie sa vám s nimi bude vyrovnávať. Prípadne kontaktujte odborníka.

3. Vytvorte si denný režim

- Práca, aktivity s rodinou, cvičenie, oddych, čas pre seba. Rozdelením činností do určitej časti dňa dáte svojmu času potrebnú štruktúru. Nájdite si rytmus, ktorý vám vyhovuje a pravidelne sa ho držte.

4. Stanovte si ciele

- Určite si, čo chcete v nasledujúcich dňoch zvládnuť. Čo chcete urobiť, na čom pracovať, alebo v čom sa chcete zlepšiť. Ciele nasmerujú vašu energiu a pripomenú vám, čo je dôležité. Za splnenie aj čiastkových cieľov sa môžete oceniť.

5. Cvičte pravidelne

- Aj keď máte k dispozícii len malú izbu alebo obmedzený priestor, vždy sa dá nájsť vhodný spôsob na posilňovanie a tréning fyzičky. Cvičenie s vlastným telom, pilates, joga, internet alebo tréner vám určite ponúknu niečo vhodné.

6. Nájdite si niečo príjemné

- Pravidelne si doprajte aktivitu alebo nejakú vec, ktorá vám urobí radosť. Môže to byť maličkosť, činnosť, ktorá vás baví a pod. Niečo, čím sa odmeníte za prekonávanie náročných chvíľ.

7. Tipy a rady nie sú to najpodstatnejšie

- Predstavte si seba o 2-3 týždne, ako oddychujete a ste spokojní s tým, ako ste strávili posledné týždne. Čo vidíte za sebou? Vytvorte si vlastný plán a strávte čas karantény alebo izolácie tak, aby bol pre vás zmysluplný a užitočný.