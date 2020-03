Hokejový vicemajster sveta Sekera ukázal veľké srdce: Bojnickej nemocnici venujem 100-tisíc eur!

Klobúk dole! V tejto neľahkej situácii, keď koronavírus paralyzuje celý svet, je každá pomoc vítaná. Pomocnú ruku v boji s pandémiou sa rozhodol podať aj slovenský hokejista Andrej Sekera (33).

Obranca Dallasu je už niekoľko dní na Slovensku v povinnej domácej karanténe a denníku Nový Čas poskytol rozhovor. V ňom prezradil aj to, že bojnickej nemocnici venuje 100-tisíc eur na boj s nákazou!

Kedy ste sa objavili na Slovensku?

S manželkou Katkou a ročným synčekom Markom sme prileteli minulý týždeň a okamžite sme vstúpili do povinnej karantény. Rodina mojej polovičky má chatu pri Beluši, takže sme v lesnom prostredí.

Nemali ste problém s príletom zo zámoria?

Doleteli sme súkromným lietadlom a to z toho dôvodu, že malý synček má iba vyše roka, takže sme ho chceli ochrániť pred možnou nákazou na bežných letiskách.

Dokedy pobudnete doma?

Momentálne je taká situácia, že 1. mája sa máme hlásiť nazad v kluboch, dovtedy je NHL pozastavená. Kluby dali hráčom dovtedy voľno a vyfasovali sme, samozrejme, aj individuálny tréningový plán, aby sme sa udržiavali v kondícii. Takže momentálne trénujem na chate v rámci možností, robím kľuky, zhyby či drepy a rúbem aj drevo. (smiech)

Myslíte si, že sa tento ročník NHL ešte dohrá?

Kluby aj samotní hráči chcú sezónu dohrať, ale nemáme to vo svojich rukách. Uvidíme v najbližších týždňoch, ako sa situácia okolo koronavírusu vyvinie.

Byť dva mesiace bez hokeja, dá sa potom plnohodnotne pokračovať v rozbehnutej sezóne?

Všetci budeme mať rovnaké podmienky.

Ako zatiaľ hodnotíte svoje pôsobenie v Dallase po letnom prestupe z Edmontonu - na konte máte 57 duelov a 8 bodov za 2 góly a 6 asistencií?

Mám svoju pozíciu v tíme a to je v prvom rade dobrá defenzíva. Tréner ma najmä nasadzuje na oslabenia a počas stretnutí trávim na ľade od 15 do 20 minút. Samozrejme, ak nastane šanca na ofenzívu, snažím sa ju využiť.

Zmluva vám po sezóne vyprší, už viete, čo bude ďalej?

To je ešte ďaleko. Uvidíme aj to, kedy sa otvorí trh s voľnými hráčmi a ako to celé bude. Mojou prioritou je však ešte rok či dva zotrvať v NHL.

Viacero športových hviezd pomáha aj finančne. Vraj aj vy ste venovali sumu na boj proti koronavírusu?

Pomáhať je ľudské, a keďže som vďaka hokeju zarobil nejaké peniaze, tak spolu s manželkou sme sa rozhodli pomôcť bojnickej nemocnici, kde som sa aj narodil. V týchto dňoch sú lekári, predavači a iní ľudia, ktorí nasadzujú vlastné životy, pre nás veľkí hrdinovia. Venujem preto 100-tisíc eur bojnickej nemocnici, aby si zadovážila pomôcky a prístroje na boj s touto pandémiou. Nikdy človek nevie, či v budúcnosti nebude potrebovať tiež pomoc týchto ľudí.