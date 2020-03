Futbalistka Laura: Na trávniku neprehliadnuteľná, po zápase je z nej nežná princezná

Je mladá, krásna a už žne úspechy v disciplíne, ktorá je blízka najmä mužom. Laura (15) je vášnivou futbalistkou, ktorá má na konte už približne 30 ocenení za najlepšiu hráčku či strelkyňu.

Z malej dedinky Imeľ (okr. Komárno) si to namierila rovno do slovenskej reprezentácie. Aj keď by ste si ju na ihrisku pomýlili s drsným chalanom, po zápase svojou krásou mnohým vyrazí dych.

Laura k futbalu „pričuchla“ ešte v škôlke, kde si s chlapcami len tak kopala loptu. „V prvej triede som náhodou išla s chlapcami na tréning a vtedy sa to všetko začalo. Futbal ma bavil, čo si všimol aj tréner, a tak som začala s nimi trénovať aj hrať,“ spomína na svoje začiatky gymnazistka Laura. Za rodnú obec hrávala v zmiešanom tíme do svojich 10 rokov.

Po skončení ZŠ sa jej ponuky len tak hrnuli. „Oslovili ma Slovan Bratislava, Slavia Praha aj Lokomotiva Brno. Na sústredení som však spoznala tím v Myjave a rozhodla som sa preň. Tam aj študujem na gymnáziu. Je to super kolektív, vôbec neľutujem,“ vraví mladá športovkyňa, ktorej na chlapca nezostáva čas. V slovenskej reprezentácii momentálne hrá aj za ženy, aj za juniorky.

„V normálnom režime má zápasy v sobotu aj v nedeľu. Podporujeme ju a sme na ňu hrdí,“ prezradila Laurina mama Marcela (45). Mladá športovkyňa nezaháľa ani počas pandémie. „Teraz nám trénerka robí individuálne plány cez internet. Verím, že sa to čoskoro skončí a budeme normálne fungovať,“ nádeja sa Laura, ktorá miluje vyprážanú cuketu a palacinky. K jej najobľúbenejším predmetom patria biológia a geografia.

Najväčšie úspechy

(kategória žiaci) - Najlepšia strelkyňa na Slovensku (2017/2018)

Najlepšia hráčka na Slovensku (2018/2019)