Fero Mikloško má kopec roboty, hoci novú kolekciu nešije: Aha, čomu sa teraz naplno venuje

Jeden z najlepších slovenských módnych návrhárov Fero Mikloško (44) aj teraz denne chodí do práce.

Nie však preto, aby ušil novú módnu kolekciu, ale preto, že šije ochranné rúška. Priznáva, že je to biznis, no napriek tomu nemá problém ich darovať aj tam, kde to najviac potrebujú. Šiť ochranné rúška na tvár bol nápad Ferovho kolegu.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

„O situáciu, čo sa týka ich akútneho nedostatku, sa zaujímal viac. Ja som mal skôr prehľad o tom, koľko ľudí je nakazených novým vírusom a ako sa pred ním dá chrániť. Dali sme teda dokopy logistický plán, ako sa pustíme do výroby. Najskôr to vyzeralo veľmi jednoducho - chceli sme ich ušiť len pár, viac-menej pre našich známych,“ hovorí.

To, že Mikloško začal šiť rúška, sa však rýchlo roznieslo. „Začali sme teda rozmýšľať vo väčšom. Museli sme si zabezpečiť hlavne gumičky, ktorých boli kedysi plné obchody. Teraz sme ich zohnali až v Galante, rovnako ako látky, pretože mám pocit, že v Bratislave už majú len s vianočnými motívmi. Ale v každom prípade, ak bude najhoršie, budeme nosiť aj so snehuliakom,“ vtipkuje.

Ušil stovky rúšok

V ateliéri pracujú traja. „Dvaja šijeme a tretí, ktorý to vymyslel, nám pomáha s prípravou. Máme plné ruky práce - dostali sme objednávky od firiem aj od bežných ľudí, je to rôznorodé.“ To, koľko rúšok zatiaľ vyrobili, spočítané nemá.

„Tretí deň sme to prestali rátať, ale myslím, že je to určite viac ako niekoľko stoviek. Táto pásová výroba je veľmi monotónna práca a trošku na hlavičku. Predsa len som viac kreatívny človek ako manuálne rýchly a nerozmýšľajúci. Pribudlo nám ďalších vyše 600 objednávok, takže každý deň poctivo makáme. Predpokladám, že keď sa nezbláznim do dvoch týždňov, bude to všetko v pohode. Neskončím s koronavírusom, ale na psychiatrii,“ odľahčuje situáciu návrhár.

Napriek tomu, že objednávky sa množia, neplánuje zamestnať ďalšieho krajčíra. „V tejto ťažkej situácii sa treba chrániť, my traja sa poznáme, sme zodpovední, takže nechceme ďalšieho do dielne. Okrem toho to zatiaľ stíhame,“ vysvetľuje Mikloško, ktorý prízvukuje, že je zodpovedný a stále nosí rúško aj rukavice.

Dizajnové budú neskôr

Pri každodennom šití sa napriek vážnosti situácie dokážu aj zasmiať. „Kamaráti nám posielajú vtipné videá, takže sa bavíme a aj sami na sebe a predstavujeme si, že šijeme masky na Halloween.“ Trojica šije takmer každý deň od rána do večera.

„Rúška vyrábame z bavlny, sú úplne obyčajné. Len kvôli vám som si to svoje vydizajnoval a prišil naň svoje logo. Sú priedušné, nie sú 3-vrstvové, lebo v takom by som sa udusil. Je to prvá pomoc, keď potrebujete prejsť z domu do práce. O dizajn v tomto prípade nejde, len o praktickosť. Až keď sa to celé skončí, možno budeme šiť dizajnové s flitrami.“ Návrhár sa zatiaľ šitím rúšok veľmi neprezentuje, takže žiadna celebrita si uňho takýto dizajnový kúsok neobjednala.

„Keď to teraz uvidia u vás, tak nám počet objednávok narastie,“ smeje sa. Šitie rúšok považuje do určitej miery za biznis. „Robíme to vo veľkom, takže nejaký biznis to, samozrejme, je. Materiál niečo stojí, nemám ho zadarmo, aj toaletný papier a potraviny si musím za niečo kúpiť. Nemám však problém dať ich zadarmo zdravotníkom alebo ľuďom, ktorí sú v núdzi a potrebujú rúška. Na instagram sa mi ozvali aj z jedného kvetinárstva, že zopár potrebujú, oni nám zase poslali krásne kvety, ktoré prevoňali celý ateliér.“

Okrem Fera šijú rúška aj iné známe tváre. „Viem o Lukášovi Kimličkovi, ten ich má veľmi vychytané. Je to skôr taká maska na tvár s odševkami a ušitá z viacerých dielov. My ich však robíme veľa, a ak by sme ich chceli mať také precízne, zabralo by to podstatne viac času, nám ide o praktickosť. Páči sa mi, že Lukáš dal na instagram aj kompletný návod na ušitie a ľudia mu dávajú spätnú väzbu, ako podľa neho šijú. Každý sa naozaj snaží robiť, čo sa dá, a od každého je to veľmi šľachetné.“