Televízie v úzkych, najväčšie projekty museli pre pandémiu škrtnúť: Len reprízy a koronavírus?

Ak máte radi nové slovenské seriály či zábavné šou, určite ste si všimli, že v posledných týždňoch postupne zmizli z ponuky našich televízií.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii Je to preto, že vysielatelia šetria, pretože prišli o reklamu, prestalo sa nakrúcať a do hlavného vysielacieho času sa tlačia špeciály o koronavíruse.

Markíza

Pokiaľ ide o našu najsledovanejšiu televíziu, tam jednoznačne seriály či nové epizódy zábavných programov ustúpili spravodajstvu. „V aktuálnej situácii je dôraz na výrobu spravodajských formátov, tých štandardných, ale aj mnohých špeciálnych, ktoré vysielame v hlavnom vysielacom čase. V tomto ohľade je prvoradé, aby mala verejnosť dostatok kvalitných informácií. Výrobu hranej tvorby a zábavné formáty sme museli vzhľadom na bezpečnosť a ochranu všetkých zúčastnených zastaviť,“ povedal nám riaditeľ marketingu Markízy Michal Borec.

Televízia zo Záhorskej Bystrice momentálne nakrúca aj Reflex, Na telo a Teleráno, i keď za prísnych bezpečnostno-hygienických pravidiel. „Tím Telerána je veľmi odolný a húževnatý, chce vysielať, chce robiť našim divákom ráno spoločnosť a spríjemniť im takýmto spôsobom aspoň jednu časť dňa,“ tvrdí M. Borec, ktorý by zároveň chcel vyvrátiť rôzne fámy o tom, že moderátori nedodržujú pravidlá. „Je to naopak, naši moderátori idú príkladom. Dramaturgia programu je tiež náležite upravená, ale pokiaľ to len trochu bude možné, Teleráno sa bude vysielať.“ Vysielať sa nejaký čas ešte budú aj mimoriadne obľúbení Oteckovia – v úspornom režime troch častí v týždni. Dokedy televízii vydržia prednakrútené časti, sme sa nedozvedeli.

To, o čo diváci, naopak, prišli, sú nové epizódy Susedov či Hornej Dolnej a stopnuté boli aj skvelo rozbehnuté novinky Červené pásky a Pán profesor. Hoci dva posledné seriály sú nakrútené, podľa riaditeľa marketingu nie sú všetky diely úplne hotové. „Áno, oba seriály síce nakrútené sú, ale len takzvaná surovina, na ktorej musí ešte veľa ľudí pracovať v postprodukcii, čo v preklade znamená, že surovinu musí niekto postrihať, ozvučiť, skomponovať hudbu, dofarbiť a množstvo iných vecí, ktoré sú na dokončenie finálneho diela potrebné. A keďže sme už veľakrát deklarovali, že v prvom rade musíme ochrániť zdravie a bezpečnosť našich spolupracovníkov, nemôžeme si v tejto situácii dovoliť hazard s ich zdravím, preto si budeme musieť všetci počkať.“

Vôbec neodštartovala plánovaná zábava s Danom Danglom, Adelou Vinczeovou a ich hosťami 2 na 1 a v špeciálnej situácii sa ocitla SuperStar. Tá sa začala nakrúcať ešte vlani, takže časti venované kastingom má Markíza k dispozícii, no od 10. mája by sa súťaž mala preklopiť do živých prenosov. A to je problém. „K živým prenosom sa, ak dovolíte, vyjadríme tiež až bližšie k termínu, keď by sa reálne mali začať. Je niekoľko možností, ale budeme si ešte spoločne musieť počkať, aká bude aktuálna situácia v danom čase,“ povedal nám M. Borec. A ako sa Markíza stavia k jesennej vysielacej štruktúre? Ak bude táto situácia pokračovať dlhodobo, nebude stáť pred problémom, čo od septembra vysielať? „Manažment televízie, samozrejme, rieši rôzne scenáre, ale v tejto chvíli ich nebudeme komentovať,“ dodáva M. Borec.

JOJ

Veľmi ťažké rozhodnutie musela Jojka prijať, čo sa týka novej šou Zlatá maska, ktorá mala ovládnuť piatkové večery. Televízia investovala nemalé peniaze do jej propagácie a zrušila ju len štyri dni pred štartom. „V tejto chvíli je najdôležitejšie zdravie našich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí v predchádzajúcom období nepretržite pracovali na postprodukcii šou. Ide o tímy ľudí v strižniach, vo zvukovýrobe, v grafických štúdiách, a tiež o tímy ľudí, ktorí pracujú na prome relácie,“ vysvetlila nám hovorkyňa televízie Lucia Kulihová. Zároveň vyjadrila vieru, že diváci tento krok vedenia televízie pochopia. „Šou uvedieme v čase, keď nám to situácia na Slovensku umožní,“ dodala a odmietla špekulovať o tom, či sa diváci tento rok dočkajú novej série tradičnej šou Česko Slovensko má talent. „Na túto otázku budeme vedieť odpovedať neskôr, podľa vývoja situácie. Bolo by teraz nevhodné udalosti predbiehať,“ povedala nám.

Keďže televízia z Koliby prijala prísne bezpečnostné opatrenia, momentálne nenakrúca seriál Nový život a ani ďalšie formáty, vyžadujúce si koncentráciu väčšieho množstva ľudí. „Diváci si však môžu pozrieť premiéry relácie Sedem, ktorú sme však nakrúcali za prísnych opatrení,“ povedala nám hovorkyňa. Okrem spomenutej Sedmičky a spravodajstva Jojka teda momentálne nič nevyrába. Samozrejme, novinkou vo vysielaní sú živé spravodajské špeciály o ochorení COVID-19. „Prvé týždne budeme divákom pravidelne poskytovať Noviny špeciál v utorky o 20.30 a vo štvrtky o 21.45, no kedykoľvek to bude potrebné, nasadíme mimoriadne relácie. Tie budeme vopred divákom avizovať,“ dozvedeli sme sa.

Ak ste fanúšikmi pôvodných slovenských seriálov, musíte sa uspokojiť s premiérami spomínaného Nového života a Jenny. „Nový život je zatiaľ naplánovaný do vysielania jedenkrát v týždni - v stredu. Predpokladáme však, že dočasne pozastavíme jeho vysielanie,“ dozvedeli sme sa ďalšiu zlú správu, pričom Jenny by mala televízia dovysielať počas štvrtkových večerov. Z ďalších pôvodných formátov diváci Jojky ešte dostávajú premiéry Inkognita či Moja mama varí lepšie ako tvoja, no všetko je len dočasné, keďže nové diely nevznikajú.

Postupne bude televízia nútená prejsť na zahraničné filmy a seriály. „Výrobu v dabingu nateraz nerušíme, no prijali sme prísny režim - v našich dabingových štúdiách nahráva vždy len jeden človek v jeden čas, nedochádza teda ku koncentrácii ľudí na jednom mieste. Situáciu však pravidelne vyhodnocujeme,“ dozvedeli sme sa od L. Kulihovej, ktorej sme sa spýtali aj na to, či pri dlhšom výpadku nebude mať televízia problém s vyskladaním jesennej programovej štruktúry. „Veríme, že takáto situácia nenastane,“ povedala nám.

RTVS

Život sa čiastočne zastavil aj v našej verejnoprávnej televízii. Nevznikajú nové časti programov Večera s Havranom, Tajomstvo mojej kuchyne, Zlaté časy, 5 proti 5, Duel, Smajlíkovci a tesne pred vyvrcholením stopol koronavírus Zem spieva. „Živé vysielanie druhého semifinálového a finálového kola folklórnej šou je pozastavené na neurčitú dobu, ale v príhodnom čase určite odvysielané budú,“ uisťuje fanúšikov folklóru hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková a vylučuje tak možnosť, že by bol víťaz vyhlásený bez ďalších bojov.

Naopak, riadne v termíne (5. apríla) bude odvysielaná posledná časť úspešného seriálu Hniezdo, o dva dni skôr sa skončí taktiež v súlade s dlhodobými plánmi kvíz Čo ja viem? a diváci Jednotky sa dnes a o týždeň dočkajú aj posledných dvoch nakrútených dielov talkshow Petra Marcina Neskoro večer. „Premiérové časti rodinnej zábavnej súťaže 5 proti 5 máme pripravené do 17. apríla, nové časti Duelu môžu diváci sledovať do 31. marca, následne nasadíme reprízy,“ dozvedeli sme sa, pričom na reprízy od zajtra nabehne aj Tajomstvo mojej kuchyne. Ako sme avizovali, zle ešte len bude...

Prirodzene, aj verejnoprávna televízia chrlí teraz najmä spravodajstvo. „Celá krajina čelí situácii, s ktorou sa doteraz nikto z nás nestretol, je preto povinnosťou RTVS preukázať našu službu a pomoc občanom. Je samozrejmé, že informujeme verejnosť predovšetkým v našom spravodajstve, ktoré sme posilnili a rozšírili, ale je veľmi dôležité, aby sme ponúkali informácie aj v známych a dôveryhodných formátoch pre nich,“ hovorí E. Rusnáková a na mysli má aj regionálny magazín Regina, ktorý pripravujú štúdiá v Banskej Bystrici a Košiciach, a pokračujúci Dámsky klub. „Je to veľmi obľúbený a sledovaný program, vo vysielaní ktorého budeme s hodinovým rozsahom naživo pokračovať aj naďalej. Moderujú ho osvedčené dvojice, ktoré si do štúdia pozývajú hostí a rozoberajú s nimi témy, ktoré súvisia s aktuálnou situáciou.“

Vzdelávacie ustanovizne dlhodobo zívajú prázdnotou a televízia preto žiakom 1. až 4. ročníka priniesla novú reláciu Školský klub vysielanú naživo. Toho, či bude čo vysielať na jeseň, keďže sa momentálne nedá nič vyrábať do zásoby, sa vo verejnoprávnej televízii vraj neboja. „V RTVS je množstvo kreatívnych a tvorivých ľudí, ktorí by sa úspešne dokázali vyrovnať aj s takouto výzvou,“ dodáva E. Rusnáková.