Conor McGregor radí Írsku: Pošlite do ulíc armádu!

Írsko má okrem politikov aj druhé, silné zastúpenie. Je ním hviezdny zápasník MMA, Conor McGregor (31)

Conor nabádá ľudí, aby zostali počas karantény doma a nevychádzali von. Ďalej apeluje na vládu, aby do ulíc poslala armádu. Tá by mala za úlohu kontrolovať dodržiavanie nariadení.



"Keď do zápasu nenastúpiš, nemôžeš vyhrať. Náš zápas sa práve začal a s prísnym dodržiavaním pravidiel ho určite vyhráme. Musíme to jednoducho vydržať. Ja sa modlím za zdravie celej krajiny, aby sme to dokázali," hovorí vo videu Conor McGregor.



"Teraz sa nemôžeme spoliehať na náhodu. Nalieham na našu vládu, aby nasadila aj vojenské zložky, ak to bude nutné. Už tu odznelo, že na pomoc je pripravených 15 tisíc policajtov, ak to bude nutné. Ale ono to nutné úž dávno je. Všetko iné, než maximálne poslušnosť voči nariadeniam od každého z nás by ohrozilo našu krajinu. Svojej vlasti preukážete najlepšiu službu, ak zostanete doma," doplnil Conor.