Diego Godin sa tvrdo pustil do vedenia Serie A: Ľudia umierali a my sme hrali ďalej

Uruguajský futbalový obranca Diego Godin (34) z Interu Miláno skritizoval vedenie Serie A za laxný prístup k šíriacemu sa koronavírusu. Podľa spoluhráča slovenského reprezentanta Milana Škriniara zareagovali predstavitelia talianskej ligy na nástup pandémie príliš neskoro.

"Cítili sme sa byť vystavení (nebezpečenstvu) až do poslednej minúty. Serie A sa snažila pokračovať v súťaži, až pokým sa situácia stala neudržateľnou," uviedol Godin v rozhovore pre ESPN.



Najvyššiu taliansku súťaž prerušili z dôvodu pandémie nového koronavírusu 9. marca. Deň predtým Inter prehral v šlágri s Juventusom 0:2, následne 12. marca mal pozitívny test na ochorenie COVID-19 obranca "starej dámy" Daniele Rugani. Podľa Godina boli silné tlaky, aby súťaž pokračovala, až pokým sa situácia nevymkla úplne spod kontroly.



"Naťahovali to lano, pokiaľ sa len dalo," vyhlásil skúsený stopér. "Zdravotný systém kolaboval, na jednotkách intenzívnej starostlivosti nie sú voľné postele, množstvo ľudí je v kritickom stave, ochorelo aj množstvo profesionálnych lekárov. A my sme hrali niekoľko týždňov, naďalej sme trénovali, hrali pred prázdnymi tribúnami, až pokým nemal pozitívny test hráč Juventusu a všetci futbalisti Juventusu museli putovať do karantény. Až potom zastavili ligu. Samozrejme, v tom zápase hrali aj ďalší, ktorí mohli byť infikovaní, takže nás dali do karantény úplne všetkých," dodal Godin.



Počet úmrtí na nový koronavírus v Taliansku stúpol na 10.023, čo je najviac zo všetkých krajín na svete. Počet ľudí, ktorí mali v Taliansku od začiatku krízy pozitívne výsledky testov na COVID-19, je 92.472.