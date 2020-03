Ďalší Rus do NHL? Záujem hlási vyše dvadsať klubov!

Jeho meno je Alexander Barabanov (25). Krídelník oblieka dres ruského SKA Petrohrad.

O Barabanova majú záujem mnohé kluby, no medzi najhorúcejších adeptov patrí Toronto Maple Leafs a Arizona Coyotes. Rusov agentu už začal rokovania s klubmi, no do úvahy pripadá aj možnosť, že Alexander zotrvá aj naďalej v KHL.



Svoju doterajšiu kariéru strávil v jednom jedinom klube - Petrohrad. Verný Rus si hokej zjavne užíva naplno. V aktuálnej sezóne si pripísal 20 bodov, keď strelil 11 gólov a na ďalších 9 prihral. To všetko sa mu podarilo v 43 zápasoch. Minulú sezónu dokonca dorovnal svoje osobné maximum, kedy sa mu v 58 zápasoch podarilo nazbierať 46 bodov.



S Petrohradom vyhral dvakrát Gagarinov pohár. V drese Ruskej zbornej vyhral na MS bronz a na ZOH 2018 vyhral zlato.