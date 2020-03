Je to tu: Matovič začal konať! Toto je PRVÁ POMOC Slovákom

Premiér Igor Matovič predstúpil pred novinárov s informáciami o aktuálnej situácii n Slovensku.

Po tom, ako vláda od svojho nástupu priniesla 42 opatrení na boj s koronavírusom, prinášajú ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu zamestnancom a živnostníkom. Ako povedal minister sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, ide o najväčšiu finančnú pomoc histórii Slovenska pre zamestnancov!

Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO

1. Štát preplatí 80% platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté.

2. Príspevky pre SZČO a zamestnancom podľa poklesu tržieb firmy.

3. Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 mil. eur mesačne.

4. Pre zamestnancov v karanténe a rodičov na OČR, bude hradených po celú dobu 55% z ich hrubej mzdy.

5. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40%

6. Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40%

7. Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej starty od 4 r. 2014 vrátane.

"Mám z toho veľmi dobrý pocit," povedal vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík a tiež dodal, že s opatreniami ešte nie je koniec. "Aby sme to zvládli, vyžaduje si to vojenskú disciplínu od ľudí. A posledné, to najdôležitejšie, vyžaduje si to ľudskosť a súdržnosť. Môžete sa spoľahnúť, že my urobíme všetko preto, aby sme túto krízu zvládli" pripomína ministerka pre regionálny rozvoj a investície Veronika Remišová.

"Predošla vláda nám nechala prázdnu špajzu," povedal Igor Matovič, a tak sa vláda rozhodla obrátiť so žiadosťou o finančné prostriedky na Európsku úniu.