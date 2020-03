Ohavný čin 14-ročnej matky: Chcela ísť za kamarátmi, svojho bábätka sa kruto zbavila

Tínedžerka z Thajska sa vybrala von za svojimi kamarátmi a svojho ročného synčeka nechala s rodičmi. Keďže sa domov vrátila veľmi neskoro, s rodičmi sa pohádala. Rozhodla sa odísť a urobila niečo hrôzostrašné!

Ako uvádza portál Daily Mail, 14-ročná Arisa Udsanee zo severovýchodného Thajska so sebou zobrala aj jej synčeka Thanapata Udsaneeho a odišla k 21-ročnej susede. Poprosila ju, aby u nej mohli zostať aj s bábätkom. Dovolila im zostať v kôlni na zadnej strane pozemku. V tú noc pre Arisu prišiel niekto na motorke a svojej kamarátke povedala, že chlapčeka berie so sebou.

Suseda Charinthip išla o niekoľko dní skontrolovať kôlňu a našla mŕtve dieťa ukryté pod kočíkom a posiate mravcami. Záchranári uviedli, že dieťatko bolo mŕtve minimálne dva dni. Vyšetrovatelia dievčinu chytili a prinútili ju rekonštruovať jej zločin pomocou plyšového medveďa. Mala im ukázať, ako obesila svojho synčeka.

Arisa pripustila, že svojho syna zabila, pretože sa hnevala na rodičov. Povedala, že svoje dieťa nenávidela, pretože jej bránilo v stretávaní sa s kamarátmi. „Odišla som na motorke môjho otca za kamarátmi a zostala som s nimi tri dni. Chlapca som vtedy nechala s rodičmi a keď som sa vrátila, otec sa hneval a udrel ma. Zranilo to moje city, a tak som zobrala syna a odišla som k susede. Strávila som dve hodiny plačom a premýšľaním o tom, čo by som mohla urobiť so svojím životom a životom môjho syna.,“ opisovala svoje myšlienky 14-ročná matka Arisa.

„Skryla som telo pod kočíkom a zavolala som kamarátovi, aby pre mňa prišiel. Keď som sa vrátila pozrieť na telo bábätka, zatkli ma,“ povedala a dodala, že po tom, ako obesila, ešte niekoľko minút sledovala, ako sa myká a potom dieťatko zomrelo.

„Moja dcéra vždy chodila von na niekoľko dní a trávila čas s kamarátmi, zatiaľ čo syna nechala s nami. Chápem, že chce žiť život ako každý iný tínedžer, ale vražda vlastného syna je neodpustiteľná,“ povedala jej mama. Za vraždu jej hrozí trest 15 až 20 rokov za mrežami.