Čakajú F1 veľké zmeny? Mercedes na odchode a megaprestup na obzore

F1 je na pokraji veľkých zmien. Na vine je ako inak, než koronavírus.

Toto Wolff (48) je dlhoročnou oporou Mercedesu. Z pozície športového riaditeľa dokázal s prestížnou nemeckou značkou získať takmer všetko, čo sa dalo. Wolff sa podľa portálu GPFans chce pridať do priemerného tímu Aston Martin. Veľkým faktorom má byť Totov kamarát Lawrenc Stroll, ktorý v Aston Martin pôsobí.



„Toto Wolff je s Lawrencom čoraz väčší a väčší kamarát,” vyjadril sa dlhoročný šéf Formuly 1 Bernie Ecclestone pre stránku GPFans. „Má potrebnú mozgovú kapacitu na to, aby si za kamarátov vyberal tých správnych ľudí a podľa mňa je viac ako pravdepodobné, že sa pridá k Lawrencovi a pôjde do Aston Martinu. Lawrence má okolo seba niekoľko ľudí a táto skupina nedávno prevzala kontrolu nad spoločnosťou. Myslím si, že Toto by tam mohol priskočiť ako výkonný riaditeľ. Mohlo by to fungovať,” dodal Bernie.

Po nedávnom zastavení všetkých pretekov kvôli koronavírusu, Formule1 hrozí, že Mercedes z trhu odíde. Nemecký výrobca sa prednedávnom začal etablovať vo Formule E. Odchod môže zasiahnúť aj značku Honda.



Mercedes by však mohol v rámci F1 zotrvať, avšak iba ako dodávateľ motorov spoločnostiam, s ktorými má zmluvy. Medzi ne patrí McLaren, Racing Point a Wiliams.



O tom, aký reálny je odchod Mercedesu z F1 hovorí aj skutočnosť z roku 2008. Vtedy sa po podobnej kríze z trhu porúčali automobilky Honda, BMW a Toyota.