Aj takto sa môže dohrať tohtoročná La Liga: Toto sú tri scénare

Španielskú La Ligu možno uvidíme tento rok v plnej paráde. Vízie do budúcnosti sú, ostáva ich naplniť.

S pomerne odvážnymi tvrdeniami prišiel popredný španielský denník Marca. Do sveta vnášajú pohľady na to, ako by sa tohtoročný boj o titul v Španielsku mohol skončiť.



Prvou možnosťou je dohrať ligu počas letných prázdninových mesiacov. S tým sa samozrejme spája odklad štartu nadchádzajúcej sezóny.



Druhou alternativou je dohrať posledných 11 kôl počas mája a júna, najneskôr do 15 júla. Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie okolo koronavírusu je táto možnosť veľmi nepravdepodobná.



Posledným scénarom je veľmi nepravdepodobná situácia, kedy by sa La Liga 2019/2020 dohrávala od Septembra. Nasledujúci ročník by tak bol posunutý, prípadne skrátený. Marca však nepriniesla pohľad k tomu, ako by mohli vyzerať následné obsadenie v európských súťažiach.



Najreálnejšie však zatiaľ ostáva, že tohtoročná edícia španielskej najvyyšej súťaže bude zrušená a od septembra uvidíme nový, plnohodnotný súboj o majstra Španielska.