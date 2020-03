Zinedine Zidane v tom má jasno: Títo štyria hráči si po sezóne zbalia kufre

Športový svet sa v týchto časoch síce zastavil, no nie úplne. V útrobách mnohých klubov sa pripravujú na rôzne prestupy, či ďalšiu sezónu.

Výnimkou v tomto nie je ani španielský veľkoklub Real Madrid. Pod taktovkou francúzskeho trénera Zinedina Zidana (47) toho dosiahli za posledné roky naozaj veľa. Aby Real Madrid vytiahol opäť na vrchol, rozhodol sa z časti prekopať mužstvo. Od ďalšej sezóny by sme v drese bieleho baletu nemali podľa španielského dennáka AS výdať následovných hráčov.



Gareth Bale (30)

O Walesanovi je známe, že nemá príliš dobré vzťahy s trénerom Zidanom. Ten ho na ihrisko stavia minimálne a to aj pre to, že v ňom nemá dostatočnú dôveru. Ďalším aspektom, ktorý hovorí v Baleov neprospech je jeho vysoký plat. Ročne si príde na 15 miliónov eur. Hoci sa Baleov agent vyjadril, že Gareth je aktuálne hráčom Realu Madrid kde má platnú zmluvu, okolnosti hovoria inak.



James Rodriguez (28)

Kolumbíjska hviezda zažila svoj najväčší ošiaľ po majstrovstvách 2014 v Brazílii, kedy ho Real Madrid kúpil. Po troch sezónach v Madride však po nevýrazných výkonoch putoval na hosťovanie do Bayernu Mníchov. Ani Bayern neprejavil o Jamesa záujem a opciu tak nevyužil. James sa tak vrátil späť do Realu, kde naďalej sovjimi výkonmi príliš divákov nenadchol.



Mariano Diaz (26)

Po odchode Cristiana Ronalda bol Mariano Diaz narýchlo kúpený. Mal byť náhradou do útoku, no nestalo sa tak. Počas aktuálne sezóny zasiahol do ligových zápasov len dvakrát. V Reale Madrid má tak, zdá sa, svoje dni zrátané.



Lucas Vazquez (28)

Španiel bol vždy vhodným žolíkom pre Zidana ako aj iných trénerov. Do zápasu dokázal vždy priniesť oživenie a chuť do zápasu. Vzhľadom na Vazquezov vysoký vek je podľa klubu načase, aby miesto prenechal mladším hráčom.