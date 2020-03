Skaut Rangers Haščák o drafte NHL: Majú šancu slovenskí hokejisti?

Absencii bežného hokejového diania sa okrem hráčov či fanúšikov museli prispôsobiť aj skauti klubov NHL. Aktívne sledovanie zápasov nahradili rozbory videozáznamov, príprava na júnový draft však neutíchla.

Bývalý slovenský reprezentant Oto Haščák sonduje hráčov pre New York Rangers a hoci pripúšťa možnosť predčasného konca sezóny NHL, s draftom je to iné: "Draft by splnil svoj účel aj keby bol cez skype alebo podobným spôsobom. Ten ohrozený nie je," uviedol pre TASR.

Ohrozený je však samotný ligový ročník. V ňom sa nestihla dohrať ani základná časť a nad ďalším pokračovaním visí otáznik. V zámorí sa množia prípady koronavírusu, ktoré neobišli ani hokejovú ligu. "Fakt je, že už vypukli dva prípady koronavírusu v Ottawe Senators. Neviem, či NHL pôjde do rizika súvisiaceho s dohraním sezóny. Ja osobne si myslím, že sa už hrať nebude. To riziko je totiž väčšie, než si mnohí dokážu predstaviť. Celé je to o jednom veľkom očakávaní z toho, čo sa stane. Bude to o tom, ako sa majitelia klubov dohodnú s hráčskou asociáciou. Je s tým spätý obrovský tlak. Keď NHL zarobí za rok 3,4 miliardy dolárov, tak je zrejmé, že to nie je len o hokeji, ale aj biznise. NHL je jedna obrovská fabrika. Bude to pre majiteľov ťažké rozhodnutie, pretože pôjde o naozaj veľké straty," povedal Oto Haščák.

V prípade draftu nie je nevhnutné, aby sa konal za účasti stoviek ľudí: "Aj draft je už jedna obrovská šou, ale svoj účel to splní aj cez skype. Hráči budú draftovaní rovnako ako by boli v štandardnom prípade." Práve výber mladých hráčov je pre Haščáka jednou z najsledovanejších udalostí sezóny. Už 10 rokov pracuje v tíme skautov pre Rangers a do draftových výberov "jazdcov" má čo povedať.

Približne pred 5 rokmi sa náplň jeho práce mierne zmenila a svoju pozornosť venuje "hráčom, ktorí prešli draftom a je jedno, aký tím si ich vybral. Robíme na nich reporty pre potreby možných výmen. Pre klub je veľmi dobre, keď má takéto údaje vo svojej databáze. Pri hráčskych transakciách sa to vždy hodí. Okrem nich sú pre mňa zaujímaví aj voľní hráči, tzv. free agenti, najmä vo vekovom rozpätí 22-26 rokov," prezradil Haščák.

V pôvodných plánoch na marec a apríl mal návštevy duelov vo Fínsku, Švédsku i Česku, sledovať chcel aj prípravné zápasy pred MS. Všetko z toho padlo pre opatrenia súvisiace s koronavírusom. Práca na hľadaní vhodných hráčov pre svojho zamestnávateľa však neutíchla, iba sa mierne prispôsobila situácii. "Je obdobie pred draftom a nezaháľame. Z klubu nám posielajú videá hráčov, najmä top hráčov pre prvé kolo. Robíme rozbory ich zápasov. Všetkých, ktorých nám doteraz poslali, som počas sezóny videl aj naživo. My, skauti, dávame klubu spätnú väzbu zahŕňajúcu naše postrehy a celkový report o tom, ako vidíme budúcnosť konkrétneho hráča." Ovečkin otvorene: Chcel som nastrieľať 50 gólov, koronavírus mi to prekazil

Zrušením viacerých šampionátov, vrátane hlavného a hráčov do 18 rokov, prišli skauti o najsledovanejšie akcie sezóny. Práve po turnaji "osemnástok" zvyknú mať jasno ohľadom formy mladých adeptov na draft, preto je tento turnaj pre nich kľúčový. "Je to záverečný šampionát sezóny, na ktorom by hráč mal potvrdiť svoju výkonnosť. Vidíte ho na augustovom Hlinka Gretzky Cupe, no za tie mesiace sa vyvíja. Môže ísť hore, ale aj dolu. Môže nastať prepad, ale aj nárast, no najviac sa berie do úvahy práve výkonnosť na MS. Nie je to však skalopevné merítko, lebo niekomu nemusia vyjsť MS, no aj tak môže byť vysoko draftovaný.

Myslím si však, že kluby už majú v tejto chvíli jasno. Najmä prvé kolo je už stabilné, pohyb bude už iba minimálny. Určitým šťastím v nešťastí je to, že situácia s koronavírusom nastala teraz a nie trebárs v októbri. To by bolo mimoriadne nešťastné pre hráčov aj skautov, pretože tí by o hráčoch nemali prakticky žiadne informácie, navyše hráči nezriedka "vyskočia" v decembri alebo v januári. Aj tak je to však nešťastné pre hráčov, ktorí idú na draft, najmä pre tých, ktorí sa po možno priemernej sezóne chceli ukázať na MS hráčov do 18 rokov. Všetci však budú mať rovnaké podmienky a nemôžu sa vyhovárať," zdôraznil Haščák.

Na čele preddraftových rebríčkov je už niekoľko mesiacov kanadský útočník Alexis Lafreniere. Je takmer isté, že práve on sa stane draftovou jednotkou, iný scenár by prekvapil aj Haščáka. "Videl som ho na videách, ale aj na vlastné oči na MS hráčov do 20 rokov. Lafrenierre je jasnou jednotkou a muselo by sa stať niečo výnimočné, aby nešiel na rad ako prvý." Šírenie nákazy koronavírusu v USA neutícha: Na curlingovom turnaji sa nakazilo 20 osôb

V súvislosti s najvyšším výberom sa v roku 2019 spomínalo aj meno Kaapa Kakka. Fínsky útočník sa napokon stal dvojkou draftu za Jackom Hughesom. Kakka si vybrali práve Rangers a v ich drese pravidelne nastupoval od úvodu sezóny 2019/2020. "V takýchto hráčoch, ktorí sú napokon draftovaní v prvej päťke, sa prakticky nemôžete pomýliť. To sú najlepší hráči svojho ročníka. Oveľa väčší kumšt je vybrať porovnateľného hráča trebárs v 3. alebo 4. kole. Nám sa to podarilo s Pavlom Bučnevičom. Netvrdím, že je na úrovni Kakka, ale celkovo je to "prvokolový" hráč. Kluby však dávali od neho ruky preč, pretože je Rus a ako je známe, Rusi bývajú často náladoví. Z takýchto hráčov, ktorí majú talent na 1. kolo a sú vybraní neskôr, kluby často veľmi profitujú."

Dva podobné prípady sú aj v bránkovisku NY Rangers. Ruského brankára Igora Šesťorkina si klub vybral v roku 2014 v 4. kole zo 118 miesta, jeho krajan s bulharskými koreňmi Alexandar Georgijev nebol draftovaný vôbec. Napriek tomu sa presadili do NHL a mali by byť budúcnosťou brankárskeho postu v Rangers.

"Prsty mám najmä v Šesťorkinovi. Spoločne s mojím kolegom Jankom Gajdošíkom, ktorý už 28 rokov pracuje pre organizáciu Rangers, sme dokonca presvedčili aj nášho ruského skauta, ktorý ho veľmi nechcel. Šesťorkina sme napokon vybrali v 4. kole a dnes je to "zlatý pick." To bude na niekoľko rokov brankár svetovej úrovne. Georgijev ma prekvapil tým, že dokáže chytať ako jednotka v klube akým je Rangers. Je veľmi pracovitý a svedomitou prácou sa dostal do NHL."

Boj o pozíciu v bránke slávneho klubu môže byť zaujímavý aj zo slovenského pohľadu. O šancu totiž bojuje aj Adam Húska, mimochodom draftovaný až v 7. kole (celkovo 184. miesto). "Adam má veľkú šancu, počíta sa s ním. Momentálne je ako štvorka za spomínanými Rusmi a Švédom Henrikom Lundqvistom. Ten je naďalej súčasťou klubu, no myslím si, že keby nemal kontrakt, tak by už nebol. Títo dvaja mladí ho prehrávajú na celej čiare. Henrikovi však patrí veľký rešpekt za to, čo spravil pre Rangers za uplynulých 10 rokov. Tím držal na vysokých priečkach. Bude to "hall of famer" (člen Siene slávy, pozn.) ako vyšitý. Už však má svoje roky, je za zenitom a výkonnosť nie je ideálna. Myslím si, že keby tam Henrik nebol, tak by bol Adam Húska čistou trojkou za dvomi Rusmi. V klube ho majú radi a určite mu dajú šancu. Ešte stále je mladý a rok alebo dva môže byť ešte na farme. Brankári to totiž majú trochu iné. Do NHL začínajú naskakovať neskôr, ale zároveň majú často dlhšiu "životnosť" než hráči v poli," poznamenal Oto Haščák.

Podobne ako preddraftové rebríčky, ani on nevidí slovenských hráčov v 1. kole draftu 2020. "Je tam jedno meno, ktoré svietilo v predsezónnych rebríčkoch - Samuel Kňažko. Tie napovedali, že má výkonnosť na to, aby bol draftovaný. Musím sa však priznať, že som ho v tejto sezóne videl iba v jednom zápase na MS hráčov do 20 rokov. Myslím si, že draftovaný bude, ale nevidím to na úvodné kolá. Ešte spomeniem meno Marko Stacha, ktorý má tiež šancu byť draftovaný. Má potenciál, môže to byť pre Slovensko kvalitný obranca," tvrdí Oto Haščák.