Olympiáda v jarných mesiacoch? Predseda organizačného výboru má na to jasný názor

Predseda organizačného výboru olympijských hier v Tokiu Joširo Mori (82) spochybnil možnosť, že by sa odložené súťaže pod piatimi kruhmi uskutočnili v jarných mesiacoch.

Funkcionár je presvedčený, že sa bude pretekať približne v rovnakej dobe, v ktorej sa olympiáda mala konať tento rok, než bola kvôli pandémii koronavírusu odložená na budúci rok. Povedal to v rozhovore pre japonskú televíziu. "Prvé návrhy by som rád ponúkol už koncom budúceho týždňa," uviedol Mori a naznačil, že by sa termíny nemali zásadne líšiť od pôvodne plánovaných. Olympijské hry sa mali uskutočniť od 24. júla do 9. augusta, paralympijské hry potom od 25. augusta do 6. septembra, v utorok sa ale vedenie MOV s usporiadateľmi a zástupcami japonskej vlády dohodli na odloženie.

"Hry mali byť v lete, takže by sme mali premýšľať o období medzi júnom a septembra," vyhlásil Mori. Hľadaním najvhodnejšieho termínu sa začala tento týždeň zaoberať osobitná pracovná skupina zástupcov MOV a organizátorov. Prvé rokovania s predstaviteľmi 33 športových federácií ale žiadny konkrétny výsledok neprinieslo. Predseda MOV Thomas Bach už skôr zdôraznil, že hľadanie nového termínu bude vyžadovať obete a kompromisy od všetkých zúčastnených a nevylúčil ani presunutie hier do jarných mesiacov. Rozhodnutie by zrejme malo padnúť do troch týždňov.