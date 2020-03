Publicista Hrabko o Matovičovi: Jeho nasadenie v boji proti koronavírusu je enormné

Osobné nasadenie nového premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) pri manažovaní opatrení proti koronavírusovej kríze aj pri informovaní verejnosti je enormné, porovnateľné, alebo ešte prevyšujúce tempo jeho predchodcu Petra Pellegriniho (Smer-SD). V diskusii na Tablet.tv to uviedol publicista Juraj Hrabko.

Považuje za správne, že nová vláda výrazne rozšírila opatrenia, ktoré prijal Pellegriniho kabinet. "Všetky tie opatrenia sú dôležité. Povinnosť nosiť rúško, rozhodnutie o zatvorení obchodov v nedeľu, tí ľudia sú tam pod enormným náporom. Som rád, že je vyčlenený čas na nákup pre dôchodcov," poznamenal Hrabko. "Vyrušil ma len výrok o meraní teploty pred vstupmi do obchodov, úradov a inštitúcií, keď k dispozícii nie sú teplomery. Je to v tejto chvíli nerealizovateľné."

Pri riešení koronavírusovej krízy podľa neho nie je podstatná rétorika politikov, ale to, že Pellegriniho kabinet prijal prvé opatrenia rýchlo a že ich Matovičova vláda dokázala ešte rozšíriť. Na otázku, prečo sa Matovič snaží verbálne zdôrazniť diskontinuitu svojich a Pellegriniho krokov, Hrabko odpovedal, že jednak to má "v DNA" a jednak je to pri výmene vlády obvyklý postup. "Pri striedaní mocí to vždy bolo tak, že nastupujúca vláda hľadala a nachádzala chyby tej predchádzajúcej," pripomenul.

Hrabko súhlasí s postupom Matoviča pri odvolávaní Kajetána Kičuru z pozície predsedu Štátnych hmotných rezerv. Ak by po tom, ako stratil dôveru premiéra, odišiel sám, mohol sa podľa Hrabka celý proces realizovať menej konfliktne. Pripomenul, že Matovič nedosadil na Kičurovo miesto svojho človeka. "Ostala tam podpredsedníčka Lucia Gocníková, je dočasne poverená. Z jej minulosti vyplýva, že bližšie, ako k iným politickým stranám, má k SaS."

Na margo zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorý prijal parlament, Hrabko povedal, že je šitý horúcou ihlou. Za problém považuje najmä možnosť Úradu verejného zdravotníctva SR využívať v prípade mimoriadnej situácie údaje mobilných operátorov s výnimkou samotného obsahu správ.

Hrabko reagoval aj na voľbu šéfov parlamentných výborov. Koalícia bola ochotná dodržať tradíciu prenechania vedenia niektorých parlamentných výborov opozícii, poslanci však v tajnej voľbe neboli ochotní rešpektovať personálny výber opozície v prípade poslancov Mariana Kotlebu (ĽSNS) a Ľuboša Blahu (Smer-SD). "Nezvolenie oboch pánov do čela parlamentných výborov je úplne v poriadku. Koniec - koncov, väčšina rozhodla, a to je podstata parlamentnej demokracie," hodnotí Hrabko.