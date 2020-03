Hviezdny futbalista Dybala opísal hrozivé príznaky COVID-19: Nemohol som dýchať!

Futbalista Paulo Dybala z Juventusu Turín opísal zdravotné ťažkosti po pozitívnom teste na nový koronavírus. Pre portál football-italia.net uviedol, že mal veľké problémy s dýchaním.

Dybala je tretí hráč Juventusu, ktorý sa infikoval koronavírusom. Okrem neho ochorel aj obranca Daniele Rugani a stredopoliar Blaise Matuidi. "Mal som vážne príznaky, ale dnes sa cítim oveľa lepšie. Teraz sa môžem pohybovať normálne, môžem chodiť a v malom objeme aj trénovať. Ale predtým som sotva mohol dýchať. Po piatich minútach som sa nemohol pohnúť, svaly ma boleli. Našťastie je to už lepšie," uviedol Dybala.

V Taliansku podľahlo v piatok nákaze 919 ľudí. Je to najvyšší denný nárast od 20. februára, začiatku vypuknutia pandémie. Počet mŕtvych tak stúpol na 9134, pričom do tohto počtu nie je započítaných 50 mŕtvych hlásených vo štvrtok z regiónu Piemont. Celkový počet infikovaných osôb - vrátane obetí a uzdravených - dosiahol 86.498. Predstavuje to nárast o 5909 prípadov oproti 6153 prípadom registrovaným vo štvrtok. Z koronavírusu sa v Taliansku vyliečilo 10.950 ľudí.