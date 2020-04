Koronavírus všetko zmenil: Vnučka natočila dedka a babku vo chvíli, z ktorej puká srdce

Manželia Bob (85) a Lauren (80) Barberovci by mohli byť príkladom všetkým párikom, ktoré sa hádajú kvôli maličkostiam. Aj po šesťdesiatich dvoch spoločných rokoch totiž stoja jeden vedľa druhého v boji proti najväčšej výzve – koronavírusu.

Párik svoju spoločnú cestu začal už v roku 1958 a celý život strávil v New Yorku. Pred rokom sa im do cesty postavila demencia, ktorou začala Lauren trpieť. V dôsledku duševného ochorenia bola nakoniec umiestnená do sanatória, kde je v komunite s ľuďmi s podobnými porblémami. To však Boba od jeho životnej lásky neoddelilo.

„Každý deň za ňou chodí, už je tam hviezda, všetci ho poznajú. Vždy s ňou večeria, aj keď to jedlo tam nie je zrovna najlepšie, potom ju uloží do postele a ubezpečí sa, že má všetko, čo bude potrebovať, kým sa zase uvidia,“ povedala podľa People ich vnučka Alicia (24).

Láska dvoch seniorov však teraz prechádza ďalšou ťažkou skúškou. Keďže je štát New York epicentrom nákazy v Spojených štátoch, vedenie sanatória sa rozhodlo jeho brány zatvoriť. Tento zákaz však Boba nezadržal a svoju manželku chodí pozrieť aspoň cez okno. Každý deň celé tri týždne chodí Lauren rozveseľovať. Celé tieto stretnutia natáča ich vnučka na video, ktoré pridala na internet. Lauren na ňom plače kvôli tomu, že nemôže svojho manžela objať.

„Potrebujem byť s tebou,“ hovorí Lauren na videu. „Nie je to možné, kvôli tej chorobe to musí byť takto. Je to najlepšie, čo môžeme teraz urobiť. Aj ja ťa milujem, prosím, neplač,“ povedal jej Bob.

Najsilnejší príbeh koronavírusu: Fotka babičky so synom dojíma svet, dôvod sa skrýva za oknom

„Je neuveriteľné, ako veľmi sa ľúbia po toľkých rokoch a všetkom, čím si prešli. Toto je dôkaz ich lásky,“ napísala Alicia. Keby bolo na Bobovi, Lauren by nikdy ich spoločný dom neopustila. Jej stav si to však vyžiadal a celú rodinu situácia zomkla. Už vtedy bolo všetkým jasné, že manželov ani toto nerozdelí. „Starký za ňou chodil v daždi, snehu, raz išla okolo teta a musela mu na pomoc ísť s dáždnikom, lebo tam stál celý premočený v daždi a rozprával sa so starkou cez okno,“ povedala Alicia. Vždy sa podľa nej stará o to, aby nebola sama.

Lauren si podľa vnučky nepamätá nikoho z rodiny, len jeho. „Kde je môj manžel?“ pýta sa personálu zariadenia každý deň. „Možno ich príbeh pomôže prekonať túto krízu mnohým ľuďom, ktorí sú teraz ťažko skúšaní,“ napísala na sociálnu sieť Alicia.