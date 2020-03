Zúfalá Danka Barteková: Netuším, dokedy to takto vydržím zvládať!

Úspešná slovenská športová strelkyňa Danka Barteková sa rozhodne nenudí ani v týchto dňoch, keď pre pandémiu koronavírusu nemôže 'poľovať' na asfaltové terče na strelnici.

V uplynulom období sa ako členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) za komisiu športovcov aktívne zapájala do komunikácie so športovcami i predstaviteľmi MOV ohľadom vyriešenia osudu olympijských hier 2020 v Tokiu. Tie napokon preložili na rok 2021, čo Barteková z hľadiska bezpečnosti, zdravia a férových podmienok označila za najrozumnejšie riešenie.

Aj bronzová olympijská medailista v skeete žien z Londýna 2012 sa snaží dodržiavať nariadenia a nezdržovať sa na verejnosti. "Ja som sa dobrovoľne stiahla do izolácie, hoci sa ma netýka povinná karanténa. Takže som čo najviac doma a dennodenne trénujem. Nezabúdam na kondíciu, venujem sa tzv. suchému tréningu, cvičeniam na koordináciu očí. Využívam toto obdobie tak, ako sa len dá, aby som sa udržiavala fit," uviedla pre agentúru SITA 35-ročná členka ŠCP Bratislava.

Športovcom do určitej miery odľahlo, keďže už aspoň vedia, že nemusia byť v strese z blížiacich sa OH v Tokiu, ktoré odložili na budúci rok. Trenčianska rodáčka však sama nedokázala dať konkrétnu odpoveď, dokedy bude schopná zotrvať v tomto obmedzenom režime. "Naozaj netuším, dokedy to takto vydržíme zvládať. Nikto z nás sa predtým nestretol s takouto výnimočnou situáciou. Sama neviem. Máme však istotu aspoň v tom, že OH toto leto nebudú, čo je také uľahčujúce, lebo nemusíme tlačiť na pílu v príprave a môžeme si dopriať trochu oddychu," uviedla Barteková.

Členka MOV prezradila aj svoj odhad, kedy by sa mohla vrátiť do súťažného kolotoča. "Pre nás športových strelcov to momentálne vidím na júnové preteky Svetového pohára v azerbajdžandskom Baku. Napriek obmedzujúcemu režimu sa udržiavam fit, čo mi pomáha zvládnuť vážnosť súčasnej situácie. Snažím sa byť aj mentálne pozitívna, aby ma momentálne dianie neubíjalo, kým sa to všetko nevráti do normálnych koľají," poznamenala Danka Barteková.

Bronzová medailistka v skeete žien z nedávnych pretekov Svetového pohára v cyperskej Nikózii sa pripojila k výzve Športového centra polície, ktorého je členkou. "Vyzývam aj vás, buďte zodpovední a zostaňte doma! A nezabúdajte chrániť seba aj ostatných nosením rúšok! Len spoločnými silami, toleranciou a zodpovednosťou môžeme túto situáciu zvládnuť," pridala sa slovenská skeetarka k športovcov, ktorí apelujú na ľudí v boji proti koronavírusu.