Jozef je najvernejší predavač najčítanejšieho denníka: Ľudia aj teraz potrebujú Nový Čas

Nevzdáva sa ani v ťažkej dobe!

Na frekventovanej Bajkalskej ulici každý deň už od skorého rána stojí pán Jozef (62) a šoférom cez okienko ponúka najnovšie vydanie Nového Času. Ako sa mu darí v čase prísnych karanténnych obmedzení? Vládou nariadené opatrenia zmenili život v celej krajine. Výnimkou nie je ani hlavné mesto. Zmizli turisti, vyľudnili sa ulice a keďže mnohí robia teraz z domova, aj áut na cestách je oveľa menej. Slovo zápcha Bratislava nepozná už dva týždne.

Jedným z najfrekventovanejších dopravných uzlov býva zvyčajne Bajkalská ulica. V posledných rokoch tam v strede cesty, každé dopoludnie, sedem dní v týždni, vídať stáť statného chlapa s výtlačkami najnovšieho Nového Času v ruke, ktoré ponúka šoférom čakajúcim na semaforoch. „Noviny v uliciach Bratislavy predávam už tridsať rokov. Začínam ráno okolo siedmej a predávam do pol dvanástej,“ prezradil pán Jozef, pre ktorého predaj novín prestavuje prilepšenie si k ťažkému životu na ulici.

„Boli časy, keď som predal aj niekoľko sto kusov. Teraz, keď je áut na cestách málo a všetci sú doma, je to len zopár výtlačkov,“ povedal so smútkom v hlase s tým, že mu pomáhajú najmä drobné navyše od dobrých ľudí. „Našťastie, stále takí sú...“

Najmä v krízových časoch podľa Jozefa ľudia potrebujú aktuálne správy o tom, čo sa deje. „A v Novom Čase si prečítajú aj to, čo inde nie... Ľudia sú stále zvedaví,“ povedal predavač popri tom, ako sa predieral pomedzi autá čakajúce na červenej. Samozrejme, aj on mal nasadené ochranné rúško. Koronavírusu sa však nebojí. „Ja som z Oravy, ja som rezistentný! My tám máme mrazy mínus tridsať... Ale vidím, že ľudia sú dnes viac vystrašení ako zvyčajne. Niektorí sa boja aj vlastného tieňa,“ zafilozofoval si na záver.

Nový Čas Nedeľa v karanténe!

Milí čitatelia a priaznivci nedeľného vydania Nového Času. Súčasná zložitá situácia, ktorej čelí Slovensko i celý svet, doľahla aj na nás. Vláda SR rozhodla, že v nedeľu budú zatvorené všetky obchodné prevádzky a budú mať sanitárny deň. Týmto rozhodnutím prišiel Nový Čas Nedeľa o možnosť dostať sa k svojim čitateľom, keďže sa vo veľkej miere predával práve v obchodoch, ktoré bývali doteraz v nedeľu otvorené.

Táto nová situácia nás zastihla v čase, keď náš redakčný tím pripravoval obsah budúceho čísla nedeľníka. Vážení čitatelia, veríme, že Slovensko v nadchádzajúcich týždňoch pokročí v boji s koronavírusom natoľko, že od mája sa chod našej spoločnosti a ekonomiky začne vracať do bežného režimu. A spolu s tým sa bude môcť na pulty vrátiť aj Nový Čas Nedeľa plný aktuálneho čítania, zaujímavých rozhovorov, reportáží a silných príbehov. Držme si všetci palce!