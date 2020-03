Počet prípadov prekonal aj Čínu: USA sú novým epicentrom koronavírusu

Z USA je nové epicentrum koronavírusu. Spojené štáty vyskočili na prvé miesto, čo sa týka počtu prípadov.

V krajine ich už majú 86 000, čo je najviac na svete. Zaznamenali tiež vyše 1300 obetí. Podľa odborníkov toto číslo ešte výrazne porastie. Podobne ako Británia, aj USA dlho v prípade pandémie nekonali. Prezident Donald Trump mesiace uisťoval verejnosť, že všetko bude v poriadku. Včera sa však Spojené štáty prebudili do smutnej reality. V počte prípadov koronavírusu predbehli aj Čínu, kde sa vírus objavil ako prvý a kde dodnes zaznamenali vyše 81 000 prípadov.

V počte obetí síce vedie Taliansko, kde chorobe podľahlo vyše 8000 ľudí, no experti varujú, že v USA môže mať vírus nedozierne následky. Aj v prípade prísnych karanténnych opatrení môže zomrieť až 80 000 Američanov. Najhoršia situácia je v New Yorku, kde evidujú 40 000 prípadov, čo je takmer polovica z celých USA. Napriek tomu Donald Trump situáciu naďalej zľahčuje. Tvrdí, že požiadavka newyorského guvernéra Andrewa Cuoma na viac pľúcnych ventilátorov je prehnaná. Za jeden deň však v New Yorku podľahlo chorobe 177 ľudí.

Trump vyhlásil, že dátam z Číny, ktorá v posledných dňoch hlási minimum nových prípadov, nie sú vierohodné. A za nárast počtu prípadov v USA môže podľa neho len zvýšené testovanie. Naďalej trvá na tom, že krajina sa dostane do normálu do 12. apríla a biznis bude po tomto dátume znovu fungovať bez obmedzení.

Trumpove vyjadrenia však opäť spochybnili jeho vlastní odborníci. Podľa nich chce dať ľuďom nádej, no realita je iná. V USA je okrem New Yorku ďalších 12 miest, ktoré sú epicentrami koronavírusu s viac ako 1500 prípadmi. V Číne napríklad na žiadnom inom mieste okrem provincie Chu-pej nezaznamenali takýto počet prípadov. V USA už tot číslo prekonali aj štáty Washington, Kalifornia, Illinois, Michigan, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvánia, Georgia, Florida, Louisiana a Texas