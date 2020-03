Slovensko má už takmer tri týždne vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre pandémiu koronavírusu. Život v krajine sa takmer zastavil, čo výrazne skomplikovalo situáciu školákom aj učiteľom.

Školy zatvorili svoje brány a výučba prebieha v improvizovanom režime. O tom, ako sa to dá zvládnuť, sme sa rozprávali s novým ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (45).

Poďme k tej základnej otázke, na ktorú sú zvedaví všetci rodičia školopovinných detí a aj samotní študenti. Kedy môžeme čakať, že sa otvoria školy?

Ľahšiu otázku ste mi nemohli dať. (úsmev) Neviem na to odpovedať, pretože naše rozhodnutia sa odvíjajú od rozhodnutí ústredného krízového štábu. To rozhodnutie minulý týždeň padlo, že školy budú zatvorené až do odvolania. My sme sa tomu museli prispôsobiť a začať nastavovať všetky procesy. Takže momentálne je to do odvolania. Ja dúfam, že ešte tento školský rok sa všetci stretneme v školách v júni, aby sme zvládli aspoň tie najťažšie veci, čo sa týka prijímačiek, pretože s tým budeme mať naozaj problémy a budeme sa musieť vyrovnať s množstvom otázok aj zo stránky technickej alebo legislatívnej. Ale ak budeme zatvorení aj naďalej, budeme sa s tým musieť vyrovnať a uvidíme sa potom až v septembri. Ale nechcem predbiehať, pretože toto nie je moje rozhodnutie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Správne chápem, že optimistická predstava je, že deti prídu do školy v júni?

Ja osobne by som si to veľmi želal.

Je možné, že do konca tohto školského roka, čo sú ešte tri mesiace, sa opätovne spustí výučba v školách. Máte pripravené nejaké scenáre, podľa ktorých budete postupovať, ak nebude možné pustiť deti do škôl?

Ja viem, že to je asi najzaujímavejšia otázka a informácia pre všetkých, ale toto odo mňa nebudete počuť. Stále sme pripravení na to, že by sme sa mohli v júni stretnúť, no pripravujeme sa aj na tú možnosť, že by sme šli do škôl až v septembri. Nechcem však predbiehať.

Vy ste už spustili pomerne rýchlo nejaké pomôcky, ako je web, ktorý má navigovať rodičov aj učiteľov. Aké máte od nich ohlasy?

Musím povedať, že máme ako keby dva weby. Jeden je oficiálny na stránke ministerstva školstva, kde poskytujeme informácie v rámci usmernení smerom k riaditeľom škôl alebo učiteľom. Druhý web ucimenadialku.sk je pre širokú verejnosť. Samozrejme, môžu tam ísť aj učitelia, lebo je prehľadne prerozdelený na tri oblasti. Jedna oblasť sú čisto informácie, týkajúce sa termínov. Ďalšou sú pracovnoprávne otázky, to zaujíma hlavne všetkých učiteľov a riaditeľov, lebo sa na Slovensku šírili fámy, že si musia zobrať dovolenku, alebo mať home office... Treťou oblasťou je súhrn všetkých možných online stránok, webinárov a seminárov, ktoré môžu používať učitelia.

Predsa len o pár mesiacov sa bude končiť školský rok. Ak by sa teda nepodarilo, že by sa študenti vrátili naspäť do škôl, budete vydávať odporúčania, ako majú školy postupovať?

Tie odporúčania sme už vydali. My sme nemohli konať skôr, kým nám nebol schválený zákon, ktorý prešiel v skrátenom legislatívnom konaní v NR SR. Momentálne je to nastavené tak, že maturity alebo tá časť, čo sme nezrušili, sa budú diať dva týždne od otvorenia škôl, resp. od zrušenia opatrení. Uvidíme, či to stihneme v júni. Sme na to pripravení, ale ak nie, budeme musieť danú situáciu riešiť. Bude to veľmi náročné, lebo, povedzme si pravdu, robiť prijímačky na základe výsledkov vysvedčení zo základnej školy nemusí presne odhadnúť tie vedomosti.

Asi budeme mať problém v bilingválnych školách, pretože tam sú tie prijímačky dôležité. Sme pripravení aj na to, že v nasledujúcich mesiacoch budú asi veľké presuny žiakov medzi školami. Musíme sa na to pripraviť a musíme sa na to pripraviť aj zo strany rodičov a legislatívy. Bude to náročné obdobie, pretože na každého žiaka sú naviazané financie a keď sa budú hýbať, tak sa s tým budeme musieť vysporiadať, ale už aj nad touto verziou rozmýšľame.

Hovoríte o tých 2 týždňoch, potom by mali byť maturity od otvorenia škôl, znamená to, že odkrojíte z letných prázdnin ?

Nebudeme odkrajovať z prázdnin. Vzniklo by nám mnoho problémov, ktoré by sme museli riešiť. Či už pracovno-právnych alebo legislatívnych. Budeme sa snažiť ukončiť ten školský rok, vtedy kedy má byť. Keď tak budeme radšej presúvať to učivo, ktoré sa nestihlo prebrať, do ďalších ročníkov. Alebo budeme rozširovať to online vzdelávanie, aby sme to nejako zvládli.

To isté sa týka možného začiatku školského roka - že nepôjde to skôr ako 1.septembra?

Áno. Chceme dodržať ten 1. september.

Vy ste už tento týždeň naznačili, že učitelia môžu využívať aj slovné hodnotenia pri výstupoch žiakov. Akým spôsobom si to predstavujete?

Musíme reagovať na tú situáciu, ktorú momentálne máme. Povedzme si pravdu, že keď majú študenti dostávať testy a pri tých testoch dopadnú zle a ešte nebodaj máte teraz dostať štvorku alebo päťku, tak to asi nie je motivačné. Ten tlak je potom na študentov aj na rodičov. Preto som vyslovil, že učitelia by mali zvážiť spôsob hodnotenia svojich študentov.

Či už teda známkami, ktoré robili doteraz alebo potom aj nejakým slovným ohodnotením poprípade iba tým jedným slovíčkom, že absolvoval. Ja si myslím, že prídeme aj do toho štádia, že kombinácia známok a slovných hodnotení, bude takéto hodnotenie, ktoré aj rodič ocení, lebo vie, že niektoré veci treba reálne ohodnotiť a niektoré veci treba opisovo vyjadriť. To bude kombinácia, ku ktorej sa budeme chcieť dostať.

Očakávate, že to hodnotenie sa bude odvíjať aj od povedzme domácich úloh, ktoré sa v súčasnosti robia alebo to bude len na základe toho, čo sa dialo ešte v škole?

Mala by to byť kombinácia. Veľa ľudí hovorí, že učitelia teraz neučia, ale ja s tým nesúhlasím, lebo to vzdelanie reálne prebieha. Možno nie tak, ako sme boli zvyknutí, ale prebieha. Stále sme hovorili, že chceme online vzdelávanie a nechceme memorovať. Že nechceme, aby bola tá hodina taká, že sa postavíte pred tabuľu, niekoho vyskúšate a zapíšete to. Teraz to tu máme. Možno to nie je postupné, ako sme to chceli, ale sme do toho spadli. Musíme vychytať všetky chyby a ja to beriem stále pozitívne.

Na rezort školstva ste nastúpili po ministerke Lubyovej, ktorú pri kríze nebolo vôbec počuť. Spustila nejaké procesy na ministerstve, aby sa zabezpečilo preklenutie tohto obdobia?

Ak mi dovolíte, tak my sme s pani Lubyovou zvádzali politické a názorové súboje, ale myslím si, že nie je čas sa k tomu vracať. Nebudem to teda komentovať. Ten rezort som prevzal v určitom stave a ja sa s tým určite vysporiadam.

Ona tiež nebola v úrade plné funkčné obdobie. Ktoré jej kroky považujete za problematické a naopak, na ktoré by ste rád nadviazal?

Tie problematické nebudem hovoriť, keďže nechcem kritizovať. Čo sa týka tých pozitívnych, tak nejakým spôsobom naštartovala odmeňovanie učiteľov. Tie platy sa začali zvyšovať, boli tam nastavené nejaké kritériá, podporili sa mladí učitelia. Ja by som to urobil iným spôsobom, ale treba byť korektný a oceniť, že v tejto oblasti došlo k posunu.

Keď ste načrtli tie platy, vyzerá to tak, že ideme do recesie. Budú sa tie platy zvyšovať aj najbližšie roky?

Bude to moja úloha, aby som niečo také vydebatoval. Ja som to sľuboval pred voľbami, tak teraz nemôžem hovoriť niečo iné. Urobím všetko pre to, aby sme tie platy dostali do maximálnej možnej sféry zvýšenia, ktoré nám ekonomická situácia v štáte v súčasnosti umožní.

Ak by sme sa tu stretli takto aj o štyri roky, dal by sa povedať nejaký sľub, ako percentuálne by mal ten plat stúpnuť za tie štyri roky?

Všetci by sme sa chceli priblížiť k tým 80 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktoré sme si stanovili. Ja budem rád, ak dosiahneme tento limit. Veľmi úprimne vám to poviem. Musíme sa pozerať aj do akej situácie krajina a celá EÚ pôjde, ale aj napriek tomu si myslím, že pedagógov treba stále oceňovať. Tak, ako sme nastupovali pred 4 rokmi do parlament v minulom volebnom období, tie platy boli poddimenzované a treba ich zvýšiť.

Môžeme očakávať zmenu spôsobu výučby, keď sa od memorovania prejde k praktickejšej výučbe?

Už sa to deje pomaly vďaka tomu čo sa deje. Ja som povedal, že možno to, čo by sme tvorili roky alebo mesiace, budeme musieť vytvoriť za pár týždňov. Situácia je vážna, ale v tejto oblasti je to pozitívne. A tým, že to ide tak rýchlo, tak každý deň vieme vychytávať rôzne problémy a veci, ktoré sa dejú v rámci sféry učiteľov a škôl. Ja si myslím, že to bude veľmi pozitívne.

Hovorili sme o tom známkovaní a slovnom hodnotení, bude to čoraz častejšie vidieť aj na vysvedčeniach, že tam bude slovné hodnotenie?

Ja by som si to želal, ale na druhej strane tvrdím, že Slovensko aj keď je veľmi malé, je veľmi regionálne rozdielne. A tak, ako je regionálne rozdielne, tak potrebujeme mať rôzne školy. Aby si rodičia, ktorí majú konzervatívne myslenie našli svoje školy a možno aby si rodičia, ktorí majú liberálne myslenie, našli tiež svoje školy. Úlohou ministerstva nebude vytvoriť jednoliaty systém. Ministerstvo bude podporovať každú sféru. Lebo to jednoliate sme tu už zažili v minulom režime a myslím si, že krajina sa bude oveľa rýchlejšie posúvať, keď sa budeme navzájom inšpirovať.