Herec František Kovár má v čase koronavírusu veľké obavy: Strach o manželku!

Chráni ju ako oko v hlave! Tak ako je František Kovár (73) uznávaným hercom, je úspešná aj jeho manželka Daniela (72), ktorá dlhé roky pracovala ako lekárka.

Šíriaci sa nebezpečný koronavírus spôsobil, že v mnohých krajinách už pre rastúce čísla nakazených ľudí povolávajú do služby aj lekárov, ktorí sú už na dôchodku. Herec si ani v najhoršom sne nevie predstaviť, žeby táto situácia nastala aj u nás a manželka by musela ísť znovu pracovať. Novému Času prezradil, prečo je to pre neho nočná mora a ako pani Kovárová pomáha bez toho, aby vyšla z domu.

Keďže koronavírus pácha obrovské škody všade vo svete, v niektorých krajinách je už taká zúfalá situácia, že žiadajú lekárov v dôchodku, aby sa vrátili do práce. František Kovár sa hrozí predstavy, že by táto potreba nastala aj u nás a nakazených ľudí by musela ratovať aj jeho milovaná manželka Daniela. „Ako lekárka chodievala dvakrát do týždňa vypomáhať môjmu synovi, má ambulanciu, je praktický lekár. Toto si však neviem predstaviť. Väčšina týchto lekárov prvého kontaktu sú v tej skupine, že sú starší, ohrození a podobne. Tak dúfam, že taká situácia nenastane,“ povedal Novému Času herec s tým, že s manželkou už majú svoj vek a pani Kovárová skôr pomôže praktickými radami prostredníctvom telefónu.

„Ako lekárka mala úžasné meno. Pracovala v bratislavskej Železničnej nemocnici, potom vo Vojenskej nemocnici. Má svojich pacientov - fanúšikov, ktorí jej z času na čas zavolajú, poprosia o radu. Napríklad poradila bylinky, ktoré pomáhali pri zápaloch očí. Alebo keď jej sesternica mala otvorené rany na nohe, rodinní príslušníci jej podľa manželkiných rád robili obklady a rany sa zahojili,“ uviedol Kovár s tým, že o radu neraz žiadali jeho manželku aj jej kolegovia - lekári.

Ostávajú doma

V napätých časoch, keď stúpajú čísla nakazených zákerným vírusom, však paradoxne telefón zvoní menej. „Teraz si práveže ľudia uvedomili, že musia volať len so závažnými prípadmi. Teraz toho nie je tak veľa,“ uviedol Kovár s tým, že pani Daniela je však vždy ochotná poradiť a pomôcť. Manželia Kovárovci sa ukrývajú pred nebezpečným koronavírusom v bezpečí domova.

„Deti nám chodia nakupovať, starajú sa o nás. Keď niečo potrebujeme, zavoláme im. My im za odmenu uvaríme a necháme to pred dverami. Hráme scrabble a žolíka, čítame, pozeráme televíziu a telefonujeme, cvičíme doma. Chystáme sa, že sa autom zavezieme do lesa, tam vystúpime a potom sa vrátime,“ dodal na záver umelec s tým, že striktne dodržiavajú všetky bezpečnostné opatrenia.