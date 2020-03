To, čo tvorí Vladimír, na Slovensku len tak nenájdete: Obrazy zatavené v skle vás pobláznia!

Netradičný umelec. Mladý výtvarník a maliar Vladimír Kačo (32) z Trebišova sa venuje výrobe grafického skla. Jeho obrazy sú vsadené do priehľadného skla a po nasvietení vytvárajú v miestnosti zaujímavú projekciu.

V súčasnosti sa pripravuje na prvú veľkú výstavu. Autor v posledných dvoch rokoch používa ako výrazový prostriedok sklo. „Tento prechod vzniká na základe plátna, pričom pomocou špeciálnej fólie sa obraz prenesie do skla. Nazýva sa to projekcia umenia, čiže art glass. Dôležitá je aj hrúbka skla, lebo to vytvára ďalší rozmer obrazu,“ vysvetlil umelec. Na obe strany používa 8 mm hrubé tabule, medzi ktoré vkladá obrazy, ktoré zataví v peci. „Základom je ručne namaľovaný obraz, pričom kópia je medzi sklami priehľadná. Dá sa nasvietiť a dielo o to viac vynikne. Na Slovensku niečo podobné bežné nie je,“ dodal Kačo.

Obraz po zavesení k svetlu vrhá tieň a dielo pôsobí originálne. „Maľujem portréty, krajinky, ale tvorím aj surrealistické diela. Základom je divoká farebnosť, čo vychádza zo streetartovo-popartovej tvorby. Je to však moderná tvorba,“ doplnil autor, ktorý hľadá priestory na prvú veľkú výstavu, kde plánuje ukázať až 35 diel. Rozmery najväčšieho obrazu z kaleného skla budú až 2,5 x 1 meter!

Ceny obrazov: od 300 do 2 000 €