Helena v súťaži Nového Času vyhrala rodinnú dovolenku: Do Turecka poletím s priateľom a bratom

Nemohla tomu uveriť. Vo veľkej trhacej súťaži Nového Času sa šťastie usmialo na Helenu Hoždorovú (24) z Dešnej (okr. Púchov).

Pod žltou nálepkou našla tri zhodné symboly, vďaka ktorým pocestuje, keď to situácia s koronavírusom dovolí, na nádhernú dovolenku do Turecka. Helena si Nový Čas kupuje pravidelne, no prvýkrát sa jej podarilo vyhrať v súťaži najčítanejšieho slovenského denníka Trhaj na 3-krát!.

Pobyt na 7 nocí v hotelovom reťazci Sherwood Hotels v hodnote 2 500 € od CK Sun & Fun Holidays si chce užiť s priateľom a bratom. „Veľmi sa teším. Robím zdravotnú sestru v trenčianskej nemocnici, na úrazovej chirurgii. Máme veľa roboty, a tak som rada, že si trochu oddýchnem,“ prezradila sympatická Helena.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku sa organizátor propagačnej súťaže s názvom Trhaj na 3-krát! rozhodol súťaž skrátiť. Termín ukončenia súťaže je 28. 3. 2020 (vrátane). Výhry možno nahlasovať do 30. 3. 2020 v pracovných dňoch v čase medzi 9.00 a 16.00 hod. V súvislosti s prijatými ochrannými opatreniami Slovenskej pošty sa organizátor rozhodol zrušiť žrebovanie o hlavnú výhru - Jackpot z nevýherných ústrižkov zo samolepiek.