Baška trénuje doma, parťákov má v karanténe: So Saganovcami si pre koronavírus len telefonujem

Cyklistický majster Európy v pretekoch jednotlivcov do 23 rokov z roku 2015 Erik Baška (26) absolvoval v tejto sezóne januárový etapák Tour Down Under v Austrálii a februárovú belgickú klasiku Omloop Het Nieuwsblad nedokončil. Jeden z 27 jazdcov nemeckého World tímu BORA-hansgrohe, za ktorý jazdí aj Peter Sagan, sa na ďalšie pokračovanie vírusom prerušenej sezóny momentálne pripravuje v rodných Dohňanoch pri Púchove.