S Cibulkovou sa Slováci nikdy nenudia: V hlavnej úlohe nahota!

Toto prehnala! Slovenská tenistka Dominika Cibulková (30) už čoskoro privedie svojmu manželovi Michalovi (34) na svet ich prvé spoločné dieťatko. V čase šíriaceho sa nového koronavírusu tak svoje tehotenstvo trávi v domácej karanténe, kde zrejme nevie, čo od dobroty.

Najnovšie totiž zverejnila intímnu fotografiu, ktorá jej sledovateľom doslova a dopísmena vyrazila dych! A nestalo sa to po prvý raz...Domča sa šteklivými fotografiami prezentuje už vyše dvanástich rokov. Pred objektívom sa vyzliekla niekoľkokrát. Či to už boli zábery v spodnej bielizni a parádnom kožuchu, alebo s čokoládou na tele. Takmer vždy sa stretli s kladným ohlasom. No teraz to je zrejme opačný prípad.

Budúca mamička svoj internetový profil zahlcuje množstvom fotografií, videí či osobných spovedí. Naposledy sa na instagrame prezentovala záberom svojho zaguľateného tehotenského bruška. Nebolo by na ňom nič zvláštne, keby Dominikine nahé intímne partie nezakrýval len jeden z jej psíkov! Tehotná Dominika Cibulková: S nakazeným gynekológom som v kontakte nebola!

„Nechutné,” okomentoval snímku jeden z „fanúšikov“, pričom s ním súhlasili aj mnohí ďalší. „Ugh, niekto potrebuje dobrú depiláciu,” zasmial sa ďalší v angličtine. Keď sa podobné reakcie začali množiť, Cibulková - ako už tradične - vypla možnosť komentovania. Nejde u nej ani trocha o nový postup, pri niektorých iných fotografiách dokonca reakcie priaznivcov nepovolila vôbec.