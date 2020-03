Nemeček to nevidí ružovo: MS vo Švajčiarsku budú najskôr v roku 2026

Bývalý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Igor Nemeček (58) so zrušením tohtoročných majstrovstiev sveta vzhľadom na aktuálne okolnosti počítal.

Škrt cez rozpočet švajčiarskych organizátorov ho mrzí, no v otázke najbližšieho možného usporiadania slávneho turnaja nemá pre krajinu helvétskeho kríža dobré správy!

„Je to škoda. Dokážem si predstaviť, čo v súčasnosti prežívajú. Pamätám si, aké fofry sme mali vlani my päťdesiat dní pred štartom šampionátu. Teraz si predstavte Švajčiarov. Päťdesiat dní pred začiatkom sa dozvedia, že ich dvojročná snaha vyjde nazmar,“ uviedol pre oficiálny web SZĽH skúsený funkcionár, ktorý tvrdí, že alternatívy konania MS bez divákov, prípadne v Rusku boli nereálne a nepriechodné.

„Vidím iba jednu možnosť, a to presunutie MS vo Švajčiarsku na rok 2026, keďže všetky nasledujúce až do roku 2025 sú zadelené. Neverím, že by niektorý z najbližších organizátorov prenechal usporiadateľské práva Švajčiarom,“ dodal Nemeček s tým, že celkové straty Švajčiarov po zrušení šampionátu by mohli narásť do výšky niekoľkých desiatok miliónov eur. „Švajčiari mali v porovnaní s nami dvakrát vyšší rozpočet. Vo vzduchu im visí veľa peňazí,“ uzavrel.