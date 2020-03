Športové tajomstvo Landla: Kvôli Majke z Gurunu skončil s futbalom

Mal byť z neho športovec! Herec Matej Landl (56), ktorý hviezdi v slovenských seriáloch, začínal svoju kariéru v československom seriáli Spadla z oblakov.

Jeho život sa však mal pôvodne uberať iným smerom a ako prezradil, dnes mohol byť z neho úspešný futbalista. Landl na konci sedemdesiatych rokov zažiaril v seriáli Spadla z oblakov. Vo filme o Majke z planéty Gurun stvárnil postavu Karola. Pôvodne bol však vášnivý športovec.

„Štyri roky som hrával za Slovan, áčko, starší žiaci. Kde som mohol byť, keby nebolo Spadla z oblakov! Začal som točiť a nemohol som potom chodiť na tréningy,“ povedal pre Fun rádio herec. V začatej športovej kariére nemohol pokračovať hlavne kvôli účesu.

Mal totiž prísneho trénera, ktorý trval na tom, že futbalista nemôže mať dlhé vlasy. „Ja som povedal, že už mám roztočený seriál a on na to, že ,To ma nezaujíma, keď nebudeš ostrihaný, nechoď na tréning!' Popri tom sa roztočil seriál, tak už som nemohol chodiť na tréningy. Tak sa skončila moja futbalová kariéra,“ zaspomínal Landl.