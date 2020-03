Andrásy po zdravotných problémoch a návrate z plavby loďou: Už pozná výsledok testu na koronavírus!

Vydýchol si! Humorista Oliver Andrásy (62) si prešiel v posledných týždňoch poriadne náročným obdobím, ktoré mu spôsobilo vrásky na čele.

Spoločne s manželkou Dankou (60) sa nedávno plavili výletnou loďou a mali mať viacero zastávok na exotických ostrovoch. Keďže išlo o talianske plavidlo a strach z koronavírusu, nikde ich však nechceli vylodiť. Po niekoľkých dňoch plavby v Indickom oceáne sa nakoniec šťastne vrátili domov. Andrásy mal však zdravotné problémy, ktoré ho prinútili absolvovať testy na koronavírus. Výsledky už má v rukách!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Andrásy sa s manželkou plavili luxusnou loďou Costa Mediterranea po Indickom oceáne. Strastiplná cesta sa nakoniec skončila na ostrove Maurícius, odkiaľ, našťastie, po nútenom plavení sa v Indickom oceáne mohli odletieť. Návrat na Slovensko však vôbec nebol jednoduchý. Humorista totiž dostal horúčky a prišla obava z koronavírusu.

V rodnej krajine sa situácia zlepšila, no obaja s manželkou museli zostať 14 dní v domácej karanténe. Humorista však nenechal nič na náhodu a radšej kontaktoval infolinku. Následne dostal inštrukcie, kedy má prísť na testy na bratislavské Kramáre. Niekoľko dní tŕpol, no nakoniec si mohol vydýchnuť. „Dozvedeli sme sa, že sme negatívne testovaní, že nemáme koronavírus. Tak sa tešíme,“ priznal s úsmevom Novému Času Andrásy.

Koniec karantény

Dni strávené za múrmi jeho domu sa teda pre humoristu končia. „Karanténu máme mať do nedele, ale teraz, keď nám povedali, že sme negatívni, tak ani neviem, či sa karanténa skončila. Podľa mňa by sme mohli ísť von, ale zatiaľ nechodíme,“ priznáva Oliver. Nákupy im robí dcéra, ktorá im doteraz nechávala potraviny pred dverami. „Tieto dva týždne boli ešte dobré, ale keby to malo trvať dva mesiace, tak sa všetci zbláznime. Všetci zošalejú, budú po plafóne behať,“ zavtipkoval humorista.