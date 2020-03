Najväčší koronavírusový smoliar Lothar Matthäus: Prežívam obrovský strach!

Prežíva obrovský strach. O najbližších, najmä však svoju mamu, ktorá má 89 rokov, sa obáva legendárny nemecký futbalista Lothar Matthäus (59), ktorého koronavírusová pandémia prikovala v Dubaji. Nemec má totiž bydlisko v Budapešti, no Maďarsko cudzincov na svoje územie nepúšťa...

Maďarskú metropolu si 150-násobný nemecký reprezentant vybral za svoj domov preto, lebo jeho ruská manželka Anastassia Klimko (32) stále nemá pas, ktorý by jej umožnil cestovať do Nemecka. Preto jedna z najväčších hviezd futbalovej histórie nemôže ísť ani do svojho domu v Mníchove.

„Nemôžem ísť do Budapešti, hoci tam už žijem šestnásť rokov. Maďarsko uzavrelo hranice pre každého, kto nemá maďarský pas. No a moja manželka nemôže ani do Nemecka, lebo nemá „papiere EU“...,“ vyznal sa Matthäus, ktorý by vraj inak nemal dôvod opustiť Spojené arabské emiráty, keby sa nebál o svoju mamičku v rodnom mestečku Herzogenaurachban. „Je tam úplne sama, ale dúfam, že brat sa o ňu postará,“ dodal.