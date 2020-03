Športový psychológ Kuračka to vidí jasne: Kríza môže mať pozitívny efekt!

Pandémia nového koronavírusu zasiahla do všetkých aspektov života, šport nevynímajúc.

Hoci sa skloňuje najmä dosah na fyzické zdravie, zložitá situácia má výrazný vplyv aj na psychiku. Športovci zo dňa na deň prišli o svoju rutinu, mnohí aj o živobytie, prerušené súťaže ich dostali do neistoty a protiepidemiologické opatrenia im znemožnili plnohodnotný tréning.

Vývoj situácie vo svete je nepredvídateľný a šírenie koronavírusu naznačuje, že v dohľadnom čase e sa neupokojí. Väčšina športovcov sa tak nemôže spoliehať, že sa čoskoro vráti do zaužívaného rytmu. Podľa športového psychológa Petra Kuračku to na nich môže mať negatívny vplyv: "Má to dopad na väčšinu ľudí. Ešte významnejší na športovcov, pretože sú zvyknutí poznať svoj program na mesiace dopredu. Majú svoju štruktúru, pravidelné tréningy, potom súťaže a teraz im tá štruktúra padla, takže veľa športovcov je vo veľkej neistote. Nevedia, kedy začnú opäť trénovať a súťažiť. To je pre nich ťažké."

Veľa slovenských športovcov, najmä v kolektívnych odvetviach prišlo o stabilný príjem, keďže po prerušení či ukončení sezóny sa musia kluby vyrovnať s finančnými problémami. Viaceré to vyriešili ukončením zmlúv s hráčmi. Tí väčšinou nemajú pripravený "plán B", a tak zháňajú peniaze kde sa dá. Príkladom je hokejový útočník Ján Sýkora, ktorý priznal, že sa v súčasnej situácii živí prácou na stavbe. "Niektorí športovci sa môžu dostať aj do existenčných problémov, nevedia či im príde výplata, či ich vyhodia, a či budú mať na zaplatenie účtov. To je pre nich zložitá situácia. Od detstva sa venujú športu a častokrát nemajú iné zručnosti. Napríklad hokej je tak nastavený, že plat majú iba časť roka a teraz sa aj tá zmenšila, takže môžu mať problém," zdôraznil Kuračka pre TASR.

Krízová situácia môže priniesť aj niečo dobré a dotiahnuť športovcov k štúdiu či rozširovaniu si obzorov: "Môže tam byť aj pozitívny vedľajší efekt, ja napríklad podporujem športovcov v duálnej kariére, aby si vytvárali aj kariéru mimo športu, išli študovať či sa učili podnikať. Niektorí hráči sa určite zamyslia nad budúcnosťou, aby sa zabezpečili aj bez hokeja či futbalu. Na druhej strane, profesionálny šport, najmä najvyššie súťaže, by mal byť tak nastavené, aby sa športovci nemuseli obávať o existenciu," skonštatoval Kuračka.

Podľa jeho názoru však na športovcov číhajú aj ďalšie úskalia a nemožnosť súťažiť ich nepripravilo iba o príjmy, no ohrozená môže byť aj ich motivácia. Ako bývalý futbalista vníma veľký rozdiel trénovať v profesionálnych podmienkach a v improvizovaných priestoroch domova: "Mnohí majú problém aj s motiváciou, majú individuálne tréningové plány, ktoré môžu plniť iba v domácich obmedzených podmienkach a to pre nich môže byť zložité, pretože musia nájsť vnútornú motiváciu."

Zrušené súťaže či izolácia v mnohých vyvolávajú úzkosti. Americká tenistka Serena Williamsová priznala, že strach o dcéru Olympiu ju privádza do zúfalstva. Podľa Kuračku to nie je žiadna hanba a je nevyhnutné o problémoch hovoriť: "Dôležité je zostať v kontakte s najbližšími. Ak má niekto úzkosti, treba sa o tom porozprávať s rodinou, partnermi, priateľmi či trénerom, nie je dobré dusiť to v sebe a hanbiť sa, treba o tom rozprávať. Ak na to nestačia blízke osoby, je dobré kontaktovať odborníkov, ktorí vedia pomôcť."

Vrcholom tohto roka mali byť olympijské hry v Tokiu. Napriek šíreniu nákazy predstavitelia Medzinárodného olympijského výboru dlho trvali na konaní hier v pôvodnom termíne, napokon však vypočuli hlasy opozície a podujatie preložili na budúci rok. Viacerí sa pýtali, prečo s rozhodnutím čakali tak dlho. "Nebolo to určite jednoduché ani pre MOV. Do poslednej chvíle chceli udržať ideu a nádej, no zhoršujúca situácia im nedala na výber," povedal Kuračka a dodal, že verdikt bol správny: "Nie je jednoduché pripravovať sa na také podujatie v týchto podmienkach, pretože trénovať doma alebo si prípadne len vybehnúť do lesa, je vo väčšine športov nedostatočné. Mnohí teda privítali rozhodnutie o odložení olympiády. Veď okrem tréningových podmienok tam bolo aj veľké zdravotné riziko pre nich aj ich rodiny."

Mnohí športovci vnímajú preloženie hier ako príležitosť, dostali "bonusový" čas na tréning. Tento prístup kvituje aj Kuračka, ktorý radí vyťažiť "z minima maximum": "Je veľmi dôležité ako športovec túto situáciu využije. Či zostane v skepse a bez motivácie, alebo si povie dobre, mám čas sa zlepšiť v niektorých veciach. To im môže neskôr poskytnúť veľkú výhodu. Takže aj z tohto sa dá vyťažiť a záleží na nich, a samozrejme tréneroch, ako sa k tomu postavia."