Video, ktoré obletelo svet: Aj takto sa dá športovať počas karantény

Byť doma, obmedziť spoločenské kontakty na najnutnejšie minimum. To je základný "predpis" pre všetkých, ktorí sa chcú chrániť pred pliagou zvanou koronavírus. Ako to však dodržať, keď vám a aj vášmu susedovi začne veľmi chýbať šport? Tu je príklad zo Švajčiarska, ktorý by však mali nasledovať len tí najzdatnejší a ešte k tomu na vlastné riziko. Športové duo Mag Gahwiler a Anis Benbiri hrajú na okennej parapete a striedajú pritom lopty z rôznych športov. Z futbalu, basketbalu, amerického futbalu. "Keď je športovec v karanténe," napísali stručne k videu, ktoré už obletelo svet.