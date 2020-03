Británia potleskom ďakovala zdravotníkom: Do výzvy sa zapojil aj premiér Boris Johnson

Obyvatelia Británie tlieskali vo štvrtok večer zo svojich okien, balkónov či veránd pracovníkom Národnej zdravotnej služby (NHS), aby im takýmto spôsobom prejavili vďaku za prácu, ktorú odvádzajú v boji s novým koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AP.

Do hromadného potlesku sa zapojil aj britský premiér Boris Johnson, ktorý na priedomí svojho domu tlieskal spoločne so svojim susedom - ministrom financií Rishim Sunakom. Podľa fotografií na sociálnych sieťach od seba politici udržiavali bezpečnostnú vzdialenosť.

Krátky potlesk pre lekárov, sestričky a ďalší zdravotnícky personál sa začal o 20.00 h miestneho času. Zorganizovala ho iniciatíva Clap For Carers. Inšpirovala sa tak obdobnými akciami, aké sa začali najskôr v pandémiou koronavírusu najzasiahnutejšom Taliansku, potom sa rozšírili do Španielska či Francúzska a následne aj zvyšku sveta - potleskom zdravotníkom prejavujú úctu napríklad už aj v Indii, píše agentúra Reuters.

Premiér Boris Johnson sa na Twitteri poďakoval zamestancom NHS a uviedol, že vláda ich podporí "ako len bude môcť". Minister Sunak zase zdravotníkom odkázal, že "dostanú všetko, čo budú potrebovať".

Do iniciatívy sa zjavne zapojili aj niektorí z členov britskej kráľovskej rodiny. Kensingtonský palác na svojom účte na sociálnej sieti Instagram zverejnil videozáznam potlesku princeznej Charlotty a princov Georgea a Louisa, detí princa Williama a jeho manželky Kate.

Williamov otec, 71-ročný princ Charles je aktuálne v domácej izolácii, keďže testy u neho preukázali chorobu COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje. Charlesovo ochorenie však podľa medializovaných informácií sprevádzajú len mierne príznaky.

V Británii chorobe COVID-19 podľahlo už 578 ľudí. Testovaných na koronavírus tam zároveň celkovo bolo 104.866 ľudí, z ktorých 11.568 malo pozitívne výsledky.

Johnson ešte v utorok večer vyzval, aby sa úradom prihlásilo 250.000 dobrovoľníkov, ktorí by doručovali potraviny a lieky, poskytovali dopravu pre pacientov a tovar a telefonovali by s tými, ktorí sa cítia v dôsledku samoizolácie osamelo. Do štvrtkového večera sa prihlásilo 670.000 ľudí, informuje agentúra Reuters.