Konečne skvelá správa! Vlhová v ťažkých časoch potešila Slovákov

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bude pokračovať v úspešnej spolupráci s talianskym trénerom Liviom Magonim. Ako informoval facebookový profil RTVS, dohoda znie do konca zimných olympijských hier 2022 v Pekingu.

"Budeme spolu pokračovať, už je to oficiálne. Dohodli sme sa na spolupráci do konca olympijských hier, čiže na dva roky. Obaja sme chceli pokračovať, ale boli tam aj iné veci. Aj tie sme vyriešili," uviedla Vlhová vo štvrtok v livestreame na instagramovom profile sport_rtvs.

Dvadsaťštyriročná lyžiarka má od štvrtka doma oba malé glóbusy, ktoré v predčasne ukončenej sezóne získala za celkový triumf v hodnotení slalomu a paralelných disciplín Svetového pohára. Trofejami sa pochválila na fotografiách na sociálnej sieti a pripojila k nim text: "Keď sa sny stanú skutočnosťou. Ďakujem všetkým za podporu."

Rozhovory o pokračovaní spolupráce prebiehali už dlhšiu dobu, už vo februári po víťazstve v slalome SP v slovinskej Kranjskej Gore sa objavila informácia, že dohoda je na svete, no skompletizovali ju až teraz. Taliansky tréner si aj vzhľadom na momentálnu situáciu s pandémiou koronavírusu v jeho rodnej krajine musel vyriešiť rodinné záležitosti. "Mali sme prvé stretnutie v Kranjskej Gore, potom sme sa mali stretnúť v Ofterschwangu, ale zrušili tam preteky. Potom v Are. Musím vyriešiť nejaké ťažkosti u mňa doma. Petra je veľmi silná, možno až príliš. Núti nás to ísť všetky preteky, ale ja sa musím pozrieť, ako to bude u mňa doma. Ostatní členovia tímu môžu občas zostať doma, vystriedajú sa Matej Gemza, Matteo, Gigi, ale ja musím byť s Petrou každý deň. Je to náročné," povedal pre TASR ešte v Are.

Slovenka mala jasnú predstavu: "Určite chcem pokračovať so všetkými, ktorých mám okolo seba. Oni tiež chcú, ide len o Livia. Osobne som sa s ním bavila, keď sme prišli do Are. Ešte stopercentné rozhodnutie nie je, mali by sme pokračovať, ale nechcem dávať vyjadrenia, že je všetko dohodnuté, lebo reálne to ešte nie je."