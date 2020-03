Náhle rozhodnutie kvôli hroziacej epidémii: Meghan a Harry opustili Kanadu

Meghan (38) a princ Harry (35) odišli z domova v Kanade a presťahovali sa do USA. Ako informoval portál People, aktuálne by mali bývať v Los Angeles.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa presunuli do Meghaninho rodného mesta len nedávno. Žijú na pozemku v ústraní a kvôli pandémii koronavírusu sa v okolí príliš neukazujú. Ich zástupca odmietol poskytnúť komentár.

Pár so svojim 10-mesačným synom Archiem sídlil v Kanade odkedy oznámili, že sa vzdávajú svojich kráľovských povinností, no presun do L.A. plánovali. Vojvodkyňa má v americkej metropole silný podporný systém – býva tam jej mama, ktorá pracuje ako sociálna pracovníčka a inštruktorka jógy, a niekoľko priateľov. „Harry sa pozerá priamo dopredu na budúcnosť so svojou rodinou. Budú tráviť čas v Kalifornii... Neobzerá sa späť,“ povedal zdroj blízky Sussexčanom. Zverejnila sa tiež Meghanina prvá práca po návrate do šoubiznisu. Nahrala rozprávanie k dokumentu od Disneynature, Slony. Ten vyjde 3. apríla na streamovacej službe Disney+.

V stredu vyšlo najavo, že otec princa Harryho a princa Williama, princ Charles, má koronavírus. Svojich synov naposledy videl na každoročnej omši sa Commonwealth vo Westminsterskom opátstve. Omša bola poslednou oficiálnou kráľovskou udalosťou v Spojenom kráľovstve, na ktorej sa Harry a Meghan zúčastnili.

Vojvoda a vojvodkyňa zdieľali na sociálnych sieťach vyjadrenia podpory počas pandémie koronavírusu. Vzdali taktiež hold všetkým zdravotníckym pracovníkom. „Kdekoľvek na svete ste, všetci sme vám neskutočne vďační,“ napísali v príspevku na Instagrame.