Kvôli karanténe nemohli ku kaderníkovi, zobrali to do vlastných rúk: TOP amatérske kreácie na hlavách

Po mnohých dňoch v domácej izolácii množstvo z nás už od nudy lezie po stenách. Niektorí však už naozaj nevedia čo so sebou, a tak dostávajú nie úplne najlepšie nápady, informuje portál LadBible.

Kaderníctva sú momentálne zatvorené, no nasledujúcich študentov to od zmeny účesu neodradilo. Na hlavách však miesto štýlového účesu ostal výbuch. Zopár odvážlivcov už zrejme ľutuje, že nepočkali na odborníka.

Jednou z nich je aj Lara (22). Chcela sa trochu pohrať so svojou ofinou, no pohľad do zrkadla ju zrejme nepotešil. Miesto tradičného strihu „podľa hrnca“ to vyšlo skôr „na kopec“. Ani náhodou však nedopadla najhoršie. Hodnotenie: 6/10.

Ďalším pánom na holenie je Matt (20). Pokúsil sa o strih dostratena, no neodhadol, aké ťažké to v skutočnosti je. Smola. Hodnotenie: 4/10.

Čo povedať o chudákovi Tommym (22)? Na prvý pohľad to vyzerá, že aj uňho sa niekto pokúšal o účes dostratena, ale nedopadlo to úplne podľa očakávaní. Hodnotenie: 4/10.

Ollie (22) chcel zjavne dodať retro účesu „mullet“ moderný nádych. Hodnotenie: 4/10.

Teraz prichádzame k autorovi zoznamu a jednému z lídrov rebríčka, Harrymu (23). Kedysi si sám spravil strih „podľa hrnca“ a aj keď to spočiatku vyzeralo kostrbato, podarilo sa mu ho doupraviť. „Teraz to dopadlo inak, vyzerá to, že mám na hlave skutočnú pokrievku,“ skonštatoval. Hodnotenie: 3/10.

A nakoniec najlepšie z najlepšieho, čo sme mohli pri hrozných účesoch vidieť. Josh (22) skúsil niečo riskantnejšie, zrejme sa inšpirujúc brazílskym futbalistom na dôchodku Ronaldom. Avšak miesto toho, aby si nechal vlasy hlavne vpredu, účes otočil. Bohužiaľ, risk nie je vždy zisk. Hodnotenie: 1/10.

Ak nič iné, tieto fotky aspoň ukázali, že povolanie kaderníka je ťažké a nie je pre každého. Nechajte to na profesionálov. Títo ľudia majú šťastie, že počas karantény im vlasy aspoň stihnú dorásť.