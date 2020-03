Z koronavírusu si urobili zábavku, z ktorej vám príde zle: Nechutné, čo sa deje v uliciach

Írski politici vyjadrili znepokojenie nad tzv. koronavírusovou výzvou šíriacou sa na sociálnych sieťach, v rámci ktorej ľudia zámerne kašľú priamo do tváre väčšinou starším neznámym osobám a videá takýchto činov potom zverejňujú na internete.

Írsky minister zdravotníctva Simon Harris odsúdil v stredu takéto "žarty" ako "odporné" a dodal, že aj on sám sa už stal terčom takéhoto darebáctva. Vo štvrtok to uviedla tlačová agentúra DPA.

"Môžeme prosím, ako ľudia, brať do úvahy, čo sa deje v Taliansku a v Európskej únii, kde vidíme každý deň zomierať niekoľko stoviek ľudí na vírus, ktorý môže byť pre určité osoby smrteľný," uviedol minister Harris. Dodal, že zjavne ide o akúsi hru na sociálnych sieťach, ktorej terčom sa stávajú často práve starší ľudia. "Toto však nie je hra; je odporné, keď sa takto zameriavate na ľudí vo vašom okolí, obvykle na starších," povedal.

Linda Cullenová, šéfka mediálnej produkčnej spoločnosti, v stredu zase na Twitteri napísala, že keď sa prechádzala po móle na predmestí Dublinu, "do tváre jej napľuli a zakašľali na ňu dvaja chlapci". "Som rozrušená. Polícia, ktorá na miesto prišla, bola tesne predtým pri podobnom incidente," uviedla Cullenová.

Írsky poslanec James Lawless tento týždeň vyhlásil, že žartíky s kašľaním sú "príliš vážne na to, aby sa zahovárali a ospravedlňovali akýmsi vysvetlením, že "chlapci sú už raz takí". "Ľudia sa zúfalo boja týchto násilníkov, ktorí sa smejú z chorých na COVID-19 a kašľú ľuďom rovno do tváre - je to nechutné," uviedol. Lawless, pôvodne povolaním právnik, tiež upozornil, že takéto žarty môžu byť na základe zákona roku 1997 považované za "závažný trestý čin".

V susednej Británii zatkla polícia troch tínedžerov pre podozrenie z útoku a ďalších trestných činov po tom, čo jeden z nich údajne zakašľal do tváre dvom starším manželom v stredoanglickom meste Hitchin, informovala stanica BBC.

Obdobné žarty si robia ľudia aj inde vo svete. Niektorí užívatelia sociálnych sietí v Spojených štátoch a ďalších krajinách sa napríklad nafilmovali pri tom, ako olizujú tvrdé povrchy na verejných miestach, napríklad zábradlia a držadlá vo verejnej doprave alebo dokonca záchodové misy. Americká polícia v meste Warrenton v štáte Missouri v pondelok oznámila, že zatkla 26-ročného muža, ktorý zverejnil video, ako oblizuje desiatky predmetov v regáloch obchodného domu Walmart.