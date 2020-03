Matovič avizuje radikálne zvýšenie zisťovania počtu pacientov na koronavírus: Prečo testujeme tak málo?

Konečne nastal posun. Už od začiatku prepuknutia pandémie koronavírusu boli z rôznych strán obavy, či Slovensko má zabezpečené dostatočné testovanie potenciálne nakazených pacientov.

Štát totiž za tri týždne využil približne 300 testov denne, ktoré ukazovali chorých len v desiatkach prípadov. Premiér Igor Matovič (46) teraz po rokovaniach oznámil, že už od budúceho týždňa sa tieto počty razantne zvýšia. Máme dostatok kapacít a testov na masové zisťovanie prítomnosti choroby medzi Slovákmi? Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Keď sa pozrieme k našim západným susedom do Česka, vidíme, že tamojšie úrady dokázali doteraz otestovať približne 27-tisíc ľudí. Na našej strane hranice to však do stredy bolo len 4 700 testov, čo je výrazný nepomer aj na počet obyvateľov. Matovič avizuje, že takto to dlho nepôjde. „Spoločne zapojíme súkromné laboratóriá, aby sme zvýšili počet vzoriek. Dohodli sme sa, že ideme pred každou jednou nemocnicou vybudovať odberné miesto,“ povedal premiér.

Znamená to, že približne ku koncu budúceho týždňa by denne malo pribúdať celkovo 3-tisíc testov, ktoré zvládne urobiť Úrad verejného zdravotníctva spolu so súkromnými laboratóriami. Tie začnú vykonávať skúmanie vzoriek, pričom jedna bude stáť asi 42 eur. To im má pokryť náklady, no nevytvára zisk. Testy budú hradiť zdravotné poisťovne. „Súkromné laboratóriá zabezpečia zvoz odobratých vzoriek do všetkých laboratórií, bez ohľadu na to, kto prevádzkuje toto laboratórium, bez nároku na odmenu,“ ozrejmil Matovič.

Rátajú pritom aj s tým, že sa systém postupne môže otvoriť aj na komerčné testovanie. „V prvom rade to musí byť na základe jasných medicínskych pravidiel. Až keď budeme vidieť, že takých ľudí máme málo, tak ten systém otvoríme pre iných,“ povedal Matovič.

Štát má v súčasnosti zabezpečených viac ako 30-tisíc testov a priebežne ich bude dokupovať. Súkromníci sú schopní zabezpečiť dostatok testov, aby využili plnú kapacitu. „Z pozície štátu sme relatívne už v pohode, nie je to o tých tritisíc testoch, ktoré sme dostali, keď sme preberali vládu,“ zaznelo od Matoviča. Kuriózne vyznieva situácia, že v Česku sa malo ocitnúť 200-tisíc testov, ktoré pôvodne mali používať Slováci. Súkromné laboratóriá si polovicu zobrali, no Slovensko druhú polovicu neprevzalo. „Nakoniec sa ukázalo, že nie sú vhodné pre laboratóriá, ktoré používa ÚVZ, tak štát dal od toho ruky preč, lebo sa rozhodli, že pôjdu svojou cestou cez protokoly WHO,“ priznal premiér.

Peter Lednický, generálny riaditeľ sukromných laboratórií Alpha medical tvrdí, že situácia na trhu je ťažká. „Invenciou je možné potrebný materiál získavať z viacerých miest, plus naši molekulárni biológovia dokážu časť potrebných reagencií namiešať zo základných chemikálií a tým vieme vykrývať časť nedostatkov.“

Problémové rýchlotesty?

Premiér už od nástupu do kresla hovorí o tom, že bývalá garnitúra mu zanechala niekoľko státisícok rýchlotestov, ktoré fungujú na kontrole protilátok. Tie označuje za nepresné. V stredu sa však ozvalo české ministerstvo vnútra, ktoré tvrdí, že by ich od nás v prípade, že ich chceme predať, odkúpilo. Slovenský Úrad verejného zdravotníctva hovorí, že rýchlotesty môžu byť užitočné len v určitých fázach ochorenia.

„Napríklad u chorých osôb s výraznými klinickými príznakmi, trvajúcimi niekoľko dní, na odlíšenie ochorenia COVID-19 od iných respiračných nákaz. Rýchlotesty však väčšinou nedosahujú citlivosť molekulárno-biologických metód. Ide o orientačné vyšetrenie a treba ho ešte potvrdzovať citlivejšou metódou,“ uviedli experti. Sám Matovič svoju rétoriku oproti začiatku týždňa zjemňuje.

„Budeme sa rozprávať s kompetentnými. Možno sa to dá použiť v určitých štádiách, ale nie v množstvách, aké máme k dispozícii,“ povedal. Jeho minister zdravotníctva Marek Krajčí približuje, že rýchlotestmi sa dá testovať, ale neskôr. „Bude dôležité, aby sme vedeli stav kolektívnej imunity, takže nám to pomôže. Druhé využitie je možné v prípade, keď pacient javí ťažký zápal pľúc a rýchlotestom sa dá zistiť s relatívne vysokou spoľahlivosťou, či uňho nie je COVID-19,“ dodal Krajčí.

Denná kapacita na testy - Od budúceho týždňa

- Štátne laborátóriá - 1 000

- Súkromné laboratóriá - 2 000

Ako sú na tom iné krajiny

Česko

V dvakrát takom veľkom Česku urobili takmer 27-tisíc testov. Zachytili 1 775 prípadov nákazy a obetí je sedem.

Nemecko

Tamojší virológ oznámil, že krajina bude testovať 500-tisíc ľudí týždenne, čo znamená 72-tisíc denne. Doposiaľ potvrdili 40-tisíc prípadov nákazy a 222 úmrtí.

Južná Kórea

Doteraz otestovali 334-tisíc ľudí z celkovej populácie 51 miliónov obyvateľov. Krajina sa radí medzi tie, ktoré sí s vírusom dokázali poradiť lepšie, počet mŕtvych je niečo vyše stovky

Taliansko

Počet mŕtvych stúpol na viac ako 7 500. Celkový počet infi kovaných ľudí - vrátane obetí a uzdravených - dosiahol 74 386. Testov spravili vyše 320-tisíc.

Španielsko

Španieli chcú testovať 80-tisíc ľudí denne, v súčasnosti majú potvrdených 56-tisíc prípadov a v počte mŕtvych predbehli Čínu. Celkový počet testov je okolo 355-tisíc.

Počet testovaných ľudí na milión obyvateľov k 20.3.2020

Taliansko - 3 498

Nemecko - 2 023

Rakúsko - 1 777

Česko - 1 092

Veľká Británia - 959

Španielsko - 654

Francúzsko - 559

Slovensko - 496

Poľsko - 344

Maďarsko - 312

Máme dvoch vyliečených

Najnovšie údaje ukazujú, že za posledný deň pribudlo 10 nakazených Slovákov. Celkovo sa urobilo 325 testov a počet ľudí s chorobou COVID-19 sa zvýšil na 226. Minister zdravotníctva Marek Krajčí oznámil aj dobré správy. „Máme oficiálne vyliečených dvoch pacientov. Za takých ľudí môžeme považovať tých, ktorí zostali v dvojtýždňovej karanténe a ďalšie dva testy im vyšli negatívne. Je to taký tvrdý postup, lebo sa objavili aj prípady, že po vyliečení boli ešte pacienti šíriteľmi ochorenia,“ ozrejmil Krajčí.