Klus o návrate Slovákov zo zahraničia: Ak máte možnosť repatriácie, nešpekulujte a využite ju

V piatok 27. marca očakáva ministerstvo zahraničných vecí 50 občanov, ktorí pricestujú z Kodane a 160 Slovákov z USA.

Agentúru SITA o tom informoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) Martin Klus (SaS). Dodal, že okrem slovenských občanov budú pasažiermi tohto repatriačného letu aj občania Maďarska, Slovinska a Česka. Dnes sa očakáva prílet najväčšieho počtu občanov SR z Havany. Tajomník poznamenal, aby občania využívali elektronickú komunikáciu, keďže telefonické linky sú preťažené.

K dnešnému dňu eviduje ministerstvo 3 640 žiadostí, teda o 600 viac evidovaných ako to bolo 23. marca. Žiadosti podľa tajomníka stále pribúdajú, a to najmä z oblastí, v ktorých má SR veľké komunity občanov. Poznamenal, že zároveň klesajú v tých krajinách, kde majú Slováci obvyklé pobyty a minimálne väzby na krajinu. „Tie čísla teda nie sú ustálené a každým dňom sa menia,“ vysvetlil. Priblížil, že do stredy 25. marca sa podarilo repatriovať 1 546 občanov. Individuálne s asistenciou zastupiteľských úradov sa vrátilo na Slovensko 606 občanov. Klus zhrnul, že celkovo sa tak na územie SR vrátilo viac ako 2 000 ľudí. „Za dnešný deň príde najväčší počet občanov z Havany - 40 štipendistov. Zajtra napríklad očakávame 50 občanov, ktorí pricestujú autobusom z Kodane a tiež 160 našich občanov z USA,“ povedal. Dodal, že pasažiermi daného letu budú aj občania Maďarska, Slovinska a Česka, spolu teda 278 osôb. Podotkol, že Slováci využívajú aj repatriačné lety, ktoré organizujú najmä Rakúsko a Česko, v menšom počte aj Nemecko.

Klus uviedol, že ak je možnosť repatriácie, tak by ju občania mali „bez akýchkoľvek špekulácií využiť“. Situácia je podľa neho veľmi vážna, a preto je potrebné využiť prvý repatriačný moment, ktorý ponúkajú naše zastupiteľské úrady v krajinách, kde sa nachádzajú. Upozornil, že repatriácia nie je kyvadlová doprava a MZVaEZ maximálne využíva všetky dopravné zdroje, ktoré má k dispozícií. Podľa neho nie je možné ich opakovane posielať do rovnakej destinácie. „A to najmä nie z dôvodu, že nejakému občanovi nevyhovuje termín návratu. Takisto dovolenkári, ak majú možnosť repatriácie, tak nech nezostávajú do konca dovolenky, lebo sa z tej dovolenky už s našou pomocou nemusia vrátiť,“ poznamenal. Dodal, že repatriácia nebude „trvať donekonečna“. MZVaEZ naďalej sumarizuje počet občanov v zahraničí, získaní ich kontaktov a lokalizácii. Občania by mali využívať elektronickú komunikáciu, keďže telefonické linky sú z logických dôvodov preťažené. „To, že odpoveď z našich konzulárnych úradov nepríde hneď, neznamená, že žiadosť neevidujeme a prosíme v tejto súvislosti o trpezlivosť,“ vysvetlil.

Tajomník pripomína, že stále platí, aby sa občania v maximálnej možnej miere snažili priblížiť k SR. Z toho dôvodu pravidelne na svojom webe aktualizujú priechodnosť jednotlivých hraníc. „Novinkou je, že v niektorých prípadoch zvažujeme aj využitie letky MV SR (Ministerstvo vnútra, pozn. SITA). Aj tieto lety však budú organizované tak, aby nenarušili prípadný dovoz medicínskeho materiálu a repatriované osoby si ich budú hradiť,“ priblížil. Vysvetlil, že dôvodom spoplatnenia je férovosť voči ostatným občanom, či už v zahraničí alebo aj doma. Pre všetkých občanov, ktorým pomôže vláda s návratom do vlasti, platí povinná nariadená karanténa v zariadení určenom Ministerstvom vnútra SR, ktorá po negatívnom výsledku testovania môže po pár dňoch pokračovať v domácom prostredí.