Zaujímavá výzva: S ktorým tenistom či tenistkou by ste chceli do izolácie?

Túto otázku poslal svojim čitateľom portál Asociácie tenisových profesionálov ATP. Tenisové turnaje sa nehrajú, takže niet o čom informovať, tak došlo na anketu. Jej autori netušili, koľko odpovedí dostanú!

V čase domácej nudy sú ľudia zjavne radi, že sa objavujú podobné výzvy. A čo skvelé, do ankety sa zapojili aj samotní tenisti a tenistky!

Najviac by si vybralo samozrejme dvadsaťnásobného grandslamového vítěza Rogera Federera, antukového kráľa Rafaela Nadala a svetovú jednotku Novaka Djokoviča. No našli sa aj takí, ktorí by chceli búrliváka Nicka Kyrgiosa (žeby preto, že je špecialistom na videohry?), alebo Stana Wawrinku (žeby preto, že je skevleým kuchárom?).

Ženy dali hlas najčastejšie Bulharovi Grigorovi Dimitrovovi a Nemcovi Alexandrovi Zverevovi. No a zo žien sa najväčšej obľube tešia hráčky, ktoré tenisu už veľa nedajú... Ruska Maria Šarapovová, ktorá nedávno ukončila kariéru, a Kanaďanka Eugenie Bouchardová, ktorá si robí slávu len na sociálnych sieťach.

Z odpovedí hráčov zaujal Dominic Thiem, ktorý by chcel do karantény krajana Dennisa Novaka. Kazach Alexander Bublik zasa Denisa Shapovalova. Vraj preto, že vie skvele repovať. No a najzaujímavejšie zdôvodnil svoj výber Švéd Robert Lindstedt, víťaz Australian Open vo štvorhre. Ten by si vybral Američana Johna Isnera. „John by pri jeho 208 cm ľahko dovidel na horné poličky, keď by sme sa náhodou pustili do ich upratovania,“ prezradil tretí hráč deblového rebríčka.