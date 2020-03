Riško dostal na narodeniny šancu na život, v Budapešti mu podali zachraňujúci liek: Ako sú na tom ostatné detičky?

Konečne sa to podarilo! Po dlhom a ťažkom boji dostal usmievavý Riško Balint (23 mes.) zo Sečoviec (okr. Trebišov), ktorý trpí najvážnejšou formou spinálnej svalovej atrofie SMA1, ultradrahý liek Zolgensma.

Stojí takmer 2 milióny eur a podali mu ho doslova v poslednej chvíli. V utorok ho dostal aj vďaka ľuďom zo Slovenska, ktorí dva mesiace chlapčekovi dobrosrdečne finančne prispievali. Riško v súčasnosti leží v budapeštianskej nemocnici a zotavuje sa. Rodičom Riška po aplikovaní lieku spadol kameň zo srdca. Dlhé mesiace útrap a bezsenných nocí, počas ktorých premýšľali, ako by milovanému synčekovi zachránili život, napokon vystriedala radosť, keď sa v utorok večer posadili vedľa jeho nemocničnej postieľky.

Riško bude mať o tri týždne už dva rôčky a dostal najkrajší, a zároveň najdrahší predčasný darček - životodarný liek, ktorý mu podali v hodine dvanástej. Nebyť dobrých ľudí aj s podporou Dominiky Cibulkovej či Zdena Cháru, na transparentnom účte by nesvietila suma 2,8 milióna eur a jeho osud by bol spečatený, pretože deťom s touto diagnózou ubúda svalstvo, čo napokon vedie k bolestivej smrti. „Sme nesmierne šťastní, že sa to podarilo a ďakujeme všetkým za pomoc. Bez nich by nemal šancu,“ tešili sa Riškovi rodičia.

Riško si po podaní liečby v nemocnici ešte niekoľko mesiacov poleží, aby lekári zistili, ako sa vyvíja jeho stav a ako reaguje na podnety. Už nebude musieť dostávať infúziu ani lieky, čo doteraz absolvoval každé 4 mesiace. Výrazne by sa mu teda mal zlepšiť život aj preto, že jeho svaly by už nemali ochabovať, naopak - mali by silnieť. Rodičia sú po zákroku optimistami, no ešte ich čaká dlhá cesta.

Ako sú na tom ďalšie choré deti

Alex (19 mes.)

V júli oslávi dva roky, a preto potrebuje liečbu čo najskôr. „Boli sme na testoch. Alexko by mohol Zolgensmu prijať. Bojíme sa však, že to finančne nezvládneme. Zbierka sa zastavila. Máme na účte 1,2 milióna eur a chýba ešte milión. Komunikujeme s budapeštianskou nemocnicou a čakáme, čo bude,“ uviedla Alexkova mama.

Alexej (5 mes.)

„Poisťovne by liek zaplatili, ale nemá nám ho kto podať. Peniaze na to nemáme a zbierka sa nám zastavila,“ smúti Alexejova mama.

Amélia (13 mes.)

Rovnako ako zvyšní pacienti, aj malá Amélia čaká na podanie lieku, no každý mesiac bez neho sa jej zhoršuje stav.

Dominika Cibulková: Teší ma, že som pomohla Riškovi

Úspešné podanie lieku teší aj našu bývalú tenistku, ktorá Riškovi prispela. „Som v stálom kontakte s pánom, ktorý sa na nás obrátil, aby sme pomohli so zbierkou. Viem, že sú v Budapešti, kde už dostal liek a že tam budú najmenej tri týždne. Som nesmierne hrdá, že sme mu pomohli," povedala Dominika.