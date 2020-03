Námorníctvo Spojených štátov pomáha v novom ohnisku nákazy: Plávajúca nemocnica mieri do New Yorku

Námorná pomoc. Do najviac postihnutej americkej oblasti mieri vojenská nemocničná loď USNS Comfort, ktorá by mala byť útočiskom pre pacientov, ktorí netrpia koronavírusom.

Odľahčiť má nemocnice, ktoré sa zamerajú na liečenie ochorenia COVID-19. Nemocničná loď USNS Comfort je súčasťou vojenskej organizácie Sealift Command, ktorá manažuje logistiku námorníctva Spojených štátov.

Je treťou nemocničnou loďou, nesúcou meno Comfort, a druhou loďou rádu Mercy, ktorá sa pripojila k flotile amerického námorníctva. Predpona USNS identifikuje túto loď, ak je loď bez posádky, na ktorej operuje civilný lekársky personál, no ak je nasadená v akcii, obsluhujú ju dôstojníci z námorníckeho lekárskeho zboru a iný personál, ako sú kňazi, sestry či technickí pracovníci.

Má 12 operačných miestností a pojme 1 000 prípadov naraz. V súčasnosti sa pripravuje na plavbu do New Yorku, kde bude slúžiť ako nemocnica pre ľudí, ktorí nie sú nakazení koronavírusom, aby sa ostatné nemocnice mohli sústrediť na riešenie krízy. Zakotviť by mala asi o 14 dní. Sesterská loď USNS Mercy zakotví v Los Angeles. Počet nakazených v USA je 68 581, čím sa zaradili na tretie miesto za Čínu a Taliansko. Len v samotnom štáte New York je to 33 033. Celkovo je počet mŕtvych vyše 1 000.

Minulé operácie:

Operácia Púštna búrka (sept. ’90 – mar. ’91)

Vojna v zálive, 8 700 pacientov, 337 operácií

Operácia Morský signál (1994)

Slúžila ako stredisko na usmernenie migrantov z Haiti a Kuby.

Operácia Ušľachtilý orol (sept. 2001)

Poskytovala logistické služby po útokoch 11. septembra.

Operácia Iracká vojna (feb. - jún 2003)

Slúžila ako nemocnica pre ranených počas vojny v Iraku.

Hurikán Katrina (2005)

Pomáhala pri obnove katastrofy v Mexickom zálive, ošetrených bolo 1 500 ranených.