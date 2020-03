Hviezda Oteckov Poláčik nebol pre koronavírus pri manželke a synovi: Prvé objatie po pôrode

Herecká hviezda seriálu Oteckovia Roman Poláčik (31) je momentálne najšťastnejším mužom pod slnkom.

Jeho manželka Katka mu totiž porodila synčeka Filipka v súkromnej bratislavskej pôrodnici a známy herec si svojich milovaných konečne mohol zobrať domov a objať ich. V dôsledku súčasnej pandémie totiž nemohol byť pri pôrode a svojho syna videl len prostredníctvom telefónu. Prvé stretnutie tak bolo viac ako dojemné.

„Čaute, volám sa Filipko Poláčik, pokojne mi tykajte. Mojich rodičov asi poznáte. Nuž čo, tých si človek nevyberá. Teším sa, keď mi nad kočíkom budete robiť opičky. Mám 4 150 g a 51 cm, oznámil radostnú novinku pred pár dňami Roman, ktorý pre denník dodal: Synček aj mamička sú zdraví a je o nich dobre postarané. Ako však informoval Nový Čas, pre koronavírus a prísne pravidlá a nariadenia nemohol stáť po boku svojej Katky, keď privádzala na svet ich prvé dieťa.

„Žiaľ, z dôvodu opatrení vzhľadom na situáciu, v ktorej sa svet nachádza, som nemohol byť ani pri pôrode a nemôžem ich ani navštíviť.priznal vtedy Novému Času herec, ktorý sa však svojich milovaných nakoniec dočkal. Vo štvrtok popoludní si totiž svoju manželku prišiel zobrať do súkromného sanatória v Bratislave a konečne videl naživo aj svojho milovaného synčeka Filipka. Toho sa už herec rozhodne nemohol dočkať a prvýkrát ho mohol držať v náručí.

Zodpovedný

Herec sa na príchod zbytku rodiny patrične pripravoval. Momentálnu situáciu okolo koronavírusu totiž berie veľmi vážne a tak sa aj správal. "Vonkajšiemu svetu som sa vyhýbal, bol som iba doma celé štyri dni, odkedy som odviezol ženu do pôrodnice. Až kým som išiel po ňu, som bol iba doma. Takže v tomto smere nemám obavy, že by som mohol ohroziť jedného či druhého. Sme zdraví, bez príznakov, každý deň si meriame teplotu. A samozrejme držíme sa v dobrovoľnej izolácii," priznal obľúbený herec, ktorý prezradil aj to, na koho sa ich synček podobá. "Je na mňa. Katka povedala, že som jej chýbal, ale keď sa pozrela na malého, že ma videla v zmenšenej kópii," dodal so smiechom.