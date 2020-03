Dara Rolins zverejnila pieseň, takú reakciu rozhodne nečakala: Tvrdé slová od fanúšikov

Keď sa objavili prvé informácie o novej spolupráci sexi Dary Rolins (47) s málo známym raperom Dalybom, fanúšikovia čakali, čo z tohto spojenia vznikne.

Skôr ako ich počin uzrel svetlo sveta, objavili sa informácie, že by mali tvoriť pár, čo sa však ukázalo ako výmysel. Výmyslom však nie je ich pesnička Hellou Kitty, ktorá vyvolala obrovskú vlnu kritiky od fanúšikov, ktorí nešetrili ani samotnú divu.

Dara neváhala s mladým raperom vycestovať do New Yorku, aby nakrútili k svojej novej skladbe aj videoklip. Ako sa však zdá, fanúšikom neulahodili ani textom, ani videom, ktoré hneď po zverejnení zniesli pod čiernu zem. „To je také dehonestujúce. Ja ani neviem, čo by som napísala. Toto nemá žiadnu hodnotu. Bože, kde odfúklo talent, kde odvialo nádhery tónov, kde odvialo krásu hudby, ale hlavne zdravý rozum,“ napísala neveriacky Zuzana, ktorú doplnila aj Zlatica: „To sa nedá počúvať. Ju to ešte baví, preboha? Veď niekedy dávno to bola fakt dobrá speváčka a mala super pesničky.“

Chvály sa tak známa speváčka za tento počin nedočkala a fanúšikovia jej a aj raperovi, ktorý je na hudobnej scéne len krátko, dali poriadne zabrať. „Čakala som všetko, ale toto teda nie. Nerozumiem, ako sa mohla k niečomu takému znížiť. Toto je naozaj úplné dno,“ dodala Ela. Pre Daru to bol podľa jej obdivovateľov krok vedľa, ale nič to nemení na fakte, že blondínka patrí medzi naše najväčšie mediálne hviezdy.