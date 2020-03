Primátor Košíc si znížil plat, mesto vyčlenilo milióny: Poslanci rokovali v podmienkach, aké tu ešte neboli

Mestskí poslanci rokovali v podmienkach, aké tu ešte neboli! Štvrtkové mimoriadne zasadnutie košického mestského zastupiteľstva sa pre aktuálnu hrozbu koronavírusu konalo v špeciálnom bezpečnostnom režime.

Všetky prítomné osoby vrátane poslancov museli pred vstupom do budovy podrobiť meraniu telesnej teploty a nasadiť si ochranné rúško i rukavice. Celé rokovanie sa podľa odporúčaní hygienikov malo skončiť do 45 minút, čo však poslanci nezvládli. Pre Košičanov však schválili niekoľko opatrení, ktoré majú pomôcť hlavne seniorom.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Do dezinfikovaných priestorov Bieleho domu a veľkej zasadacej sály začali prichádzať poslanci od 8.30. Mestský poslanec Milan Djordjevič vošiel do budovy s respirátorom i celotelovým ochranným oblekom. Podľa neho sú takéto zhromaždenia bezpečnostným rizikom. “Ak si to situácia vyžaduje, jednoducho sme tu museli prísť,” povedal Djordjevič. Ochranný oblek vrátane tvárovej šatky si na seba obliekla aj poslankyňa a starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová. Ostatní poslanci si si so sebou doniesli len vlastné respirátory, rúška či šatky. Hneď v úvode primátor Jaroslav Polaček slávnostne privítal nového mestského poslanca náhradníka Juraja Tobáka. Nastúpil na miesto Henricha Burdigu, ktorý sa vzdal mandátu vo februári.

Rozsadení poslanci mali na štvrtkové mimoriadne rokovanie jednu školskú vyučovaciu hodinu. Osem dôležitých bodov vrátane schválenie miliónov eur na boj s vírusom mali podľa odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ukončiť do 45 minút. Realita však bola taká, že v čase, keď mali končiť, prebiehalo rokovanie ešte len o druhom bode. Zastupiteľstvo skončilo až po dvoch hodinách. Primátor mesta Jaroslav Polaček si celý priebeh pochvaľoval. “Mesto Košice urobilo všetky bezpečnostné opatrenia a v priestoroch zasadačky sme nasadili nanotechnológiu,” uviedol Polaček s tým, že všetci prítomní dodržali nutné bezpečnostné i hygienické opatrenia.

Ako uviedol Polaček, podľa aktuálne platného zákona sa nemohli rozhodnúť pre rokovanie cez internet či iné diaľkové formy komunikácie. “Právna úprava to nedovoľuje. Zákon jednoznačne hovorí o tom, že rokuje sa v zbore a nie je to možné nahradiť iným technickým prostriedkom,” zhodnotil primátor. Polaček poslancom zároveň oznámil, že si zníži plat na minimum. Doteraz poberal plat 5645 eur v hrubom, po novom dostane výplatu 4032 eur. “Rozhodol som sa tak, pretože vidím, že ľudia v našom meste začínajú trpieť. Plat sa mi zníži na minimum od 1. 4. 2020 do konca roka 2020. Nerobím to pre inšpiráciu, ale preto, že je to gesto solidarity. Mnohí Košičania budú mať ekonomické problémy, primátor musí ísť príkladom,” dodal Polaček.

Aké opatrenia prijme mesto za 2,4 milióna eur?

- Civilná ochrana a s tým súvisiace výdavky - 1 000 000 €

- Sociálna výpomoc a s tým súvisiace výdavky - 1 400 000 €

- Dotácie pre poskytovateľov sociálnych služieb - 100 000 €

Pomoc seniorom za 500-tisíc eur

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj výraznú pomoc pre seniorov. Poslanci odsúhlasili zvýšenie hranice dôchodku zo 415 na 450 eur pre priznanie finančného príspevku vo výške jedno euro na stravovanie dôchodcov a ďalšie jedno euro na jeho donášku. Platiť to bude od 1. apríla do 30. júna a týkať sa má 15-tisíc Košičanov.

Parkovanie zadarmo

Primátor Jaroslav Polaček informoval, že na základne štvrtkového uznesenia poslancov bude parkovanie v meste bezplatné vo všetkých parkovacích zónach s účinnosťou od jeho podpísania v najbližších dňoch a bude trvať do odvolania mimoriadnej situácie. To, či rampové parkoviská otvorí aj spoločnosť EEI zatiaľ povedať nevedel. “Budem s nimi diskutovať a požiadame ich, aby ich otvorili,” uviedol primátor.