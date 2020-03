Píšťalku má v ruke štát! TOTO sú možné scenáre aktuálnej sezóny Fortuna ligy

Dohrať súťaže u nás môžu už len futbalisti. Pre koronavírus tri regióny včera predčasne ukončili sezónu od III. ligy nižšie, bratislavský zväz súťaže zatiaľ len odložil.

Minimálne do konca apríla sa Fortuna liga a II. liga ocitli v hibernácii. Do tohto termínu odsunula Únia ligových klubov (ÚLK) nadstavbovú časť najvyššej súťaže a Slovenský futbalový zväz boje v druhej lige.

Presuny na neskorší termín prišli po nariadení štátu o zákaze organizovať športové podujatia. Futbalisti majú zviazané ruky. Individuálne trénujú, no nevedia, čo bude. Musia čakať. „O tom, či ešte v tejto sezóne budeme hrať, alebo nie, rozhodujú virológovia, vedci a krízový štáb. Ich verdikt je pre nás alfou a omegou. Píšťalku má v ruke štát. Na momentálny stav sa snažíme pozerať optimisticky, ale sme pripravení akceptovať situáciu v spoločnosti,“ zdôraznil šéf ÚLK Ivan Kozák pre Nový Čas.

S výnimkou Bieloruska si dal futbal pohov vo všetkých krajinách Európy. Hoci je situácia v každej z nich iná, vyzerá to tak, že hrať sa minimálne do konca apríla nezačne nikde. „Zo strany UEFA máme jasný odkaz – dokončiť súťaže, ak sa bude dať. Naše kluby majú záujem hrať v európskych pohárových súťažiach i v nasledujúcej sezóne. Leží v nich gro peňazí, o ktoré môžu zabojovať. My podliehame aj UEFA. Keďže problém je globálny, príde k rozhodnutiam na najvyšších úrovniach. Aj toto budeme musieť brať do úvahy.“

Jedným zo scenárov, pre futbal katastrofických, je predčasné ukončenie sezóny. Nemali by sme majstra ani zostupujúceho a do pohárových súťaží by išli mužstvá z prvých troch miest tabuľky po základnej časti. Účastníka zo štvrtého miesta, keďže by nebol známy víťaz Slovenského pohára, by musela schváliť UEFA. Kozák tvrdí, že v tomto sme komfortní. „Máme ukončenú základnú časť. Každý odohral proti každému dva zápasy. Je tu teda nejaká spravodlivosť. Zrejme dostaneme odporúčanie od UEFA, ako postupovať. Zatiaľ však predbiehame a špekulujeme.“

Klubom zahralo do karát preloženie majstrovstiev Európy na budúci rok. Vytvoril sa tak priestor na dohratie ligových súťaží. Proti sú však striktné obmedzenia pre šíriacu sa nákazu. „Termíny sa budú posúvať. Ani nariadenie UEFA skončiť ligy do 30. júna sa nezdá byť reálne. V našej únii máme vytvorený krízový štáb zložený z právnikov, ekonómov a z vedenia. Kluby dostávajú každý deň aktuálne informácie. Stále čakáme, čo povie štát. Rozhodnúť v tejto veci musia odborníci. Ďakujem zdravotníkom, záchranárom, policajtom a všetkým zodpovedným ľuďom,“ dodal Ivan Kozák.

Možné scenáre Fortuna ligy 2019/2020

1. Dohrať sezónu s divákmi

- krízový štáb štátu by musel zrušiť zákaz organizovania športových podujatí a situácia sa musela výrazne zlepšiť

2. Dohrať sezónu bez divákov

- ak by sa skončilo embargo na športové akcie, ale zhromažďovanie ľudí by stále predstavovalo veľké riziko

3. Predčasne ukončiť sezónu

- nebol by vyhlásený majster a nik by nezostúpil

- do Ligy majstrov by išiel víťaz základnej časti

- Európsku ligu by si zahral druhý a tretí tím

- štvrtý tím by tiež išiel do EL, ak by to schválila UEFA*

(* - nešlo by totiž o víťaza Slovenského pohára)

DOMINIK GREIF (22)

brankár Slovana Bratislava

Najlepšie by bolo a všetci by sme si želali, aby sme mohli ísť na futbal čo najskôr. Je však ťažké predpovedať, ako sa bude situácia vyvíjať. Je jasné, že všetci by sme boli čo najradšej na ihrisku a chceme, aby sa všetko vrátilo do starých koľají.

DOMINIK HOLEC (25)

brankár MŠK Žilina

Nielen fanúšikom, ale aj nám hráčom futbal veľmi chýba. Všetci by sme momentálne radšej trénovali a hrali zápasy pred divákmi. V tejto chvíli však musíme byť zodpovední a ostať doma. Zdravie je viac ako futbal.

DOMINIK KRUŽLIAK (23)

obranca Dun. Stredy

Keďže sa vírus šíri, všetky opatrenia sú na mieste a ľudia by ich mali rešpektovať. Hráči v tejto situácii nič nezmôžu. Zdravie je prvoradé. Aj ja dbám viac na hygienu a nechodím medzi veľa ľudí. Verím, že liga bude pokračovať.

ERIK GRENDEL (31)

stredopoliar Spartaka Trnava

Čas v karanténe trávim ako väčšina ľudí doma. Sem-tam si vybehnem von zatrénovať, keďže plníme individuálne tréningové plány. Inak sa starám o svoje dve deti. Chcem byť pozitívny. Dúfam, že liga sa dohrá až do konca.

TOMÁŠ ĎUBEK (33)

stredopoliar Zlatých Moraviec

Futbal chýba nielen mne, ale určite aj fanúšikom. Teraz je však na prvom mieste zdravie. V týchto časoch by sme mali byť ohľaduplní k druhým. Verím, že to spoločnými silami zvládneme a čoskoro sa uvidíme na trávnikoch.