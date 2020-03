Pikantné priznanie manželky Costacurtu: Sex s ním mi zničil kolená!

Alessandro Costacurta (53) a Martina Colombari (44) tvoria jeden z najznámejších talianskych párov.

On je bývalým futbalistom AC Miláno. Ona filmovou a televíznou herečkou, modelkou a moderátorkou. Do manželstva vliezli v roku 2004. O to prekvapujúcejšie a aj pikantnejšie znie terajšie priznanie Martiny z ich spoločnej spálne, ktoré prezradila pre denník Il Giorno. Verejnosti síce nie sú známe obľúbené polohy celebritného páru, no zdá sa, že nemajú dobrý vplyv na zdravie. Zvlášť pre nežnejšiu Martinu.

„Sex s Alessandrom mi zničil kolená,“ šokovala svojím vyhlásením. Costacurta strávil celú svoju futbalovú kariéru v AC Miláno. V drese rossoneri odohral viac ako 450 zápasov. Jeho manželka vyhrala v roku 1991 súťaž Miss Talianska.