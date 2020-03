Otto Weiter sa snaží bojovať proti koronavírusu: Treba sa chrániť a nestretávať sa s nikým

„Snažíme sa nepodliehať panike a riadiť sa rozumom a srdcom tak, ako si to vyžaduje život v takejto ťažkej situácii,“ hovorí herec František Kovár (73), ktorý spolu s mnohými ďalšími seniormi patrí momentálne k najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva.

Zaujímalo nás, kto im v tejto ťažkej dobe pomáha, ako chránia svoje zdravie a čomu sa doma venujú.

Otto Weiter (64), spevák: Vitamín D chytá v záhrade

Situácia je čoraz viac kritickejšia a napriek tomu sa stretávam s ľuďmi, ktorí vírus veľmi podceňujú alebo sú takí, čo z toho robia veľkú paniku. Zrušil som všetky koncerty, dokonca aj natáčanie televízie, pričom štúdiá mám doma. Treba sa chrániť a nestretávať sa s nikým. Je to pre mňa náročné v tom, že musím naplniť 24-hodinový program, pretože televízia musí fungovať. Mrzí ma, že síce sú seniori najviac ohrozenou skupinou, no mnohí sa nechránia, videl som to v obchodoch a na uliciach. V našej domácnosti chodím na nákupy ja, vždy vezmem len základné potraviny a samozrejme mám na sebe rúško a rukavice. Musím sa chrániť, pretože som bohužiaľ, v najviac ohrozenej skupine, a dávam si stopercentný pozor. Inak sme s manželkou doma sami.

Pred pár dňami mi prišli vypomôcť dvaja priatelia so strihaním ovocných stromov, lebo to kvôli srdcu až tak nezvládam, mali, samozrejme, rúška a dávali sme si veľký pozor. Inak mám stále veľa počítačovej práce, aby všetko fungovalo ďalej, takže nemôžem hovoriť o nijakom odpočinku. Keď som počul, že je dôležité prijímať vitamín D zo slnka, tak som sa zabalil do deky, ľahol som si na ležadlo k bazénu a 30 minút som poctivo ležal. Do nemocnice kvôli vyšetreniam so srdcom teraz nechodím, stihol som to pred mesiacom, tak ďalšia veľká kontrola je naplánovaná až na máj. Snažím sa nerobiť žiadne hlúposti a byť úplne v pokoji.