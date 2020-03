Prezident Trump chce USA otvoriť do Veľkej noci: Studená sprcha od firiem

Americký prezident Donald Trump chce, aby sa Spojené štáty opätovne otvorili biznisu najneskôr do Veľkej noci.

Zástupcovia firemného sektora a obchodu však varujú pred unáhlenými krokmi.

Ako Trump povedal pre televíznu stanicu Fox News, "bol by rád, keby sa krajina do Veľkej noci otvorila". To znamená, že firmy by opätovne začali fungovať už okolo 12. apríla.

Americká obchodná komora, Národná federácia maloobchodu a Združenie prevádzkovateľov reštaurácií však uprednostňujú odporúčania zdravotníkov. Tí trvajú na tom, aby Američania zostali doma minimálne niekoľko týždňov, aby sa šírenie nového koronavírusu spomalilo a zastavilo.

Vplyvná Americká obchodná komora uviedla, že pre ňu je smerodajný názor zdravotníkov. "Vyzývame všetky podniky a verejnosť, aby rešpektovali odporúčania zdravotníkov a úradov. Sme presvedčení, že do práce by sa ľudia mali vrátiť vtedy, keď to bude bezpečné," povedal Neil Bradley z Americkej obchodnej komory.

Podobne David French z Národnej federácie maloobchodu označil situáciu ako "mimoriadne neistú" a platí to v prípade trvania krízy. Maloobchodníkom odporúča, aby radšej sledovali odporúčania lekárov. Pochybnosti o predstavách Trumpa, čo sa týka otvorenia ekonomiky, má aj ďalší zo zástupcov Národnej federácie maloobchodu Sean Kennedy. "Otázne je, či sa napríklad reštaurácie otvoria, ak nebudú mať ľudí, ktorí sa budú pre pokračujúce šírenie nového koronavírusu báť vyjsť von," povedal.

Zástupcovia firiem a obchodov sa tak pridali k niektorým analytikom, ktorí začiatkom týždňa varovali pred urýchleným otváraním ekonomiky biznisu, ako si to predstavuje Trump. Prípadná chyba pri opätovnom návrate k pôvodnej aktivite by mohla mať nedozerné následky, obávajú sa ekonómovia, ktorí varujú pred prudkým rastom počtu úmrtí. To by sa odrazilo aj na vývoji trhov a samotnej ekonomiky.

Nie každý sa však obáva a niektorí analytici stoja za názormi Trumpa. "Ak necháme ekonomickú aktivitu v útlme ďalších napríklad 60 dní, tak môžme zabudnúť na nejakú zdravotnú starostlivosť," povedal pred pár dňami John Lekas zo spoločnosti Leader Capital. Aj podľa Roba Arnotta z Research Affiliates budú v prípade prílišného vyčkávania dôsledky pre trh práce a iné oblasti omnoho horšie, než vlastný vírus.